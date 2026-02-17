  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Fotografija je bila fotomontažno predelana in uporabljena brez njegovega dovoljenja. FOTO: Posnetek zaslona

Fotografija je bila fotomontažno predelana in uporabljena brez njegovega dovoljenja. FOTO: Posnetek zaslona

Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona

Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona

Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona

Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona

Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona

Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona

Fotografija je bila fotomontažno predelana in uporabljena brez njegovega dovoljenja. FOTO: Posnetek zaslona
Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona
Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona
Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 17. 2. 2026 | 11:40
A+A-

David Zupančič, zdravnik in pisatelj, javnosti znan po uspešnih knjigah ter po odmevnih razmislekih o zdravstvenih in družbenih temah, se je znova znašel v neprijetni situaciji. Njegovo ime in podoba sta bila ponovno zlorabljena za oglaševanje izdelka, s katerim nima nikakršne povezave. 

Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona
Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona

Na družbenih omrežjih se je znova pojavil oglas, ki z njegovo fotografijo in izmišljenimi izjavami promovira domnevno čudežno kremo za zdravljenje luskavice. Oglas ustvarja vtis, da je prav Zupančič razvil posebno formulo, ki naj bi v skoraj vseh primerih odpravila srbenje in luščenje kože ter sprožila naravne procese regeneracije. Zupančič je na svojem profilu jasno zapisal, da ne predstavlja nobene kreme in da z oglaševanim izdelkom nima nikakršne povezave. Ob tem je sledilce pozval, naj mu posredujejo sporne oglase, saj gre očitno za novo krajo identitete. Podobno izkušnjo je že doživel v preteklosti, ko so spletni oglaševalci brez njegove vednosti uporabili njegovo ime in fotografije za promocijo izdelkov z domnevno medicinsko učinkovitostjo.

Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona
Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona

Kraja identitete pomeni neupravičeno uporabo osebnih podatkov, imena, fotografije ali drugih prepoznavnih elementov posameznika z namenom zavajanja ali pridobitve koristi. V takšnih primerih je smiselno najprej zbrati dokaze, narediti posnetke zaslona spornih objav ter prijaviti vsebino platformi, na kateri je objavljena. Oškodovanec se lahko obrne na policijo in poda kazensko ovadbo, hkrati pa primer prijavi Informacijskemu pooblaščencu, če gre za zlorabo osebnih podatkov. Možna je tudi civilna tožba zaradi posega v osebnostne pravice.

Tokratni oglas je zasnovan tako, da deluje kot novinarski članek. V njem je Zupančič predstavljen kot ugledni slovenski zdravnik, ki naj bi po letih raziskav razvil prelomno metodo za zdravljenje luskavice. Besedilo vključuje domnevne citate in navaja visok odstotek uspešnosti. Vse to daje vtis verodostojnosti, ki pa je lažen. 

Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona
Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona

Kadar so izpolnjeni zakonski pogoji, je zloraba identitete kaznivo dejanje. Zakon predvideva denarno kazen ali zaporno kazen, pri čemer sodišče upošteva težo ravnanja, namen storilca in obseg nastale škode. Če je bilo dejanje storjeno z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi ali je povzročilo večjo škodo, so sankcije strožje. Poleg kazenskega postopka lahko oškodovanec uveljavlja tudi odškodnino zaradi posega v čast, dobro ime in zasebnost.

Takšne prakse niso osamljen primer. Zlorabe identitete strokovnjakov za promocijo prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov so v zadnjih letih postale pogost pojav. Oglasi pogosto posnemajo obliko resnih medijskih objav, vključujejo datume, fotografije in navidezne intervjuje. Cilj je ustvariti občutek zaupanja in prepričati potrošnike, da gre za strokovno podprt izdelek. Posebej problematično je, da se v tovrstnih oglasih nagovarja ljudi z zdravstvenimi težavami. Luskavica je kronična bolezen, ki zahteva strokovno obravnavo. Obeti o hitri in skoraj zagotovljeni ozdravitvi lahko pri bolnikih vzbudijo lažno upanje ter jih odvrnejo od preverjenih oblik zdravljenja. 

Več iz teme

zloraba identitetedavid zupančičoglaševanjedružbena omrežjaoglaslažne novice
ZADNJE NOVICE
11:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNI TRENUTKI

Bil je eden najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih 20 let, a Ameriški top model je šel predaleč

Nova dokumentarna serija odpira razpravo o zapuščini enega najvplivnejših resničnostnih šovov.
17. 2. 2026 | 11:56
11:44
Novice  |  Slovenija
PUST

Žene so jih na plačilni dan zapite iskale v oštarijah

Najbolj znana pustna maska Pustnega karnevala v Šoštanju je postal Koš šoštanjski, lik, ki upodablja prosti čas domačina usnjarja.
17. 2. 2026 | 11:44
11:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Kaja Grozina17. 2. 2026 | 11:40
11:36
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
17. 2. 2026 | 11:36
11:16
Šport  |  Športni trači
BORKA

Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Okrevanje po hudem padcu.
17. 2. 2026 | 11:16
11:00
Lifestyle  |  Polet
PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki