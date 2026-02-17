David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

David Zupančič, zdravnik in pisatelj, javnosti znan po uspešnih knjigah ter po odmevnih razmislekih o zdravstvenih in družbenih temah, se je znova znašel v neprijetni situaciji. Njegovo ime in podoba sta bila ponovno zlorabljena za oglaševanje izdelka, s katerim nima nikakršne povezave.

Njegova podoba je bila zlorabljena za promocijo izdelka, s katerim nima nobene povezave. FOTO: Posnetek zaslona

Na družbenih omrežjih se je znova pojavil oglas, ki z njegovo fotografijo in izmišljenimi izjavami promovira domnevno čudežno kremo za zdravljenje luskavice. Oglas ustvarja vtis, da je prav Zupančič razvil posebno formulo, ki naj bi v skoraj vseh primerih odpravila srbenje in luščenje kože ter sprožila naravne procese regeneracije. Zupančič je na svojem profilu jasno zapisal, da ne predstavlja nobene kreme in da z oglaševanim izdelkom nima nikakršne povezave. Ob tem je sledilce pozval, naj mu posredujejo sporne oglase, saj gre očitno za novo krajo identitete. Podobno izkušnjo je že doživel v preteklosti, ko so spletni oglaševalci brez njegove vednosti uporabili njegovo ime in fotografije za promocijo izdelkov z domnevno medicinsko učinkovitostjo.

Podoba zdravnika v oglasu nima nobene povezave z oglaševano kremo. FOTO: Posnetek zaslona

Kraja identitete pomeni neupravičeno uporabo osebnih podatkov, imena, fotografije ali drugih prepoznavnih elementov posameznika z namenom zavajanja ali pridobitve koristi. V takšnih primerih je smiselno najprej zbrati dokaze, narediti posnetke zaslona spornih objav ter prijaviti vsebino platformi, na kateri je objavljena. Oškodovanec se lahko obrne na policijo in poda kazensko ovadbo, hkrati pa primer prijavi Informacijskemu pooblaščencu, če gre za zlorabo osebnih podatkov. Možna je tudi civilna tožba zaradi posega v osebnostne pravice.

Tokratni oglas je zasnovan tako, da deluje kot novinarski članek. V njem je Zupančič predstavljen kot ugledni slovenski zdravnik, ki naj bi po letih raziskav razvil prelomno metodo za zdravljenje luskavice. Besedilo vključuje domnevne citate in navaja visok odstotek uspešnosti. Vse to daje vtis verodostojnosti, ki pa je lažen.

Sporni oglas temelji na fotomontaži in lažni predstavitvi njegove identitete. FOTO: Posnetek zaslona

Kadar so izpolnjeni zakonski pogoji, je zloraba identitete kaznivo dejanje. Zakon predvideva denarno kazen ali zaporno kazen, pri čemer sodišče upošteva težo ravnanja, namen storilca in obseg nastale škode. Če je bilo dejanje storjeno z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi ali je povzročilo večjo škodo, so sankcije strožje. Poleg kazenskega postopka lahko oškodovanec uveljavlja tudi odškodnino zaradi posega v čast, dobro ime in zasebnost.

Takšne prakse niso osamljen primer. Zlorabe identitete strokovnjakov za promocijo prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov so v zadnjih letih postale pogost pojav. Oglasi pogosto posnemajo obliko resnih medijskih objav, vključujejo datume, fotografije in navidezne intervjuje. Cilj je ustvariti občutek zaupanja in prepričati potrošnike, da gre za strokovno podprt izdelek. Posebej problematično je, da se v tovrstnih oglasih nagovarja ljudi z zdravstvenimi težavami. Luskavica je kronična bolezen, ki zahteva strokovno obravnavo. Obeti o hitri in skoraj zagotovljeni ozdravitvi lahko pri bolnikih vzbudijo lažno upanje ter jih odvrnejo od preverjenih oblik zdravljenja.