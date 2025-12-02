David Zupančič tega res ni pričakoval: »Zmanjkalo je cepiv!«

Je lahko en glas tako glasen, da premakne državo? Zdravnik, pisatelj in vplivnež David Zupančič je z epizodo oddaje TV Klinika in neštetimi opozorili na Instagramu udaril v bistvo jesenskih skrbi: gripe. V nedeljo je sporočil, da so cepiva pošla, in ob novici je bil izjemno ponosen. Vse številke pa kažejo, da ima za to dober razlog.

Epizoda oddaje TV Klinika »Sezona gripe je pred vrati«, predvajana 29. oktobra 2025, je dvignila veliko prahu. Zupančič je gledalcem neposredno in brez olepševanja razložil, zakaj je gripa v Sloveniji prepogosto podcenjena in kako hitro lahko preplavi domove za ostarele, bolnišnice in družine. Njegov pristop je bil jasen, duhovit in boleče iskren, kar je sprožilo val razprav, delitev in odzivov. Na Instagramu je v nedeljo objavil zgodbo, v kateri je sporočil, da so cepiva pošla. »To je poanta vsega tega dodatnega dela, moje vizije komunikatorja znanosti. Ko teorija preide v prakso in pomaga ljudem,« je zapisal.

Kmalu pride še 20.000 odmerkov

V tej sezoni se je cepilo že več kot 140.000 ljudi, kar je 15.000 več kot v celotni lanski sezoni. Gre za največje zanimanje v zadnjih treh letih. Največji delež cepljenih je med starejšimi od 70 let, in sicer kar dobrih 20 odstotkov. Med tistimi v starosti od 60 do 69 let pa jih je cepljenih približno 12 odstotkov. Cepljenje se je začelo 20. oktobra, ko se val gripe še sploh ni začel. Prav zato je odziv Slovencev presenetljiv in po mnenju stroke pravočasen. NIJZ je razdelil že 170.000 odmerkov, kar je bil prvotno naročeni maksimum. Na terenu naj bi bilo še približno 30.000 odmerkov, dodatnih 20.000 pa naj bi prišlo sredi decembra.

Zupančič, ki je v zadnjih letih postal ena najprepoznavnejših slovenskih zdravstvenih osebnosti, se zaveda svojega vpliva in tokrat ni mogel skriti ponosa. Njegova kombinacija medicinskega znanja, humorja in neposrednosti je očitno premaknila številne, ki so cepljenje do zdaj odlašali ali ga celo odklanjali. Ko v državi zmanjka cepiva proti gripi, to ne pomeni kaosa, ampak kot pravi Zupančič: »iskreno zavedanje, da gripa ni šala.«