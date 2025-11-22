V zadnjih dveh letih se je v Sloveniji povečala pozornost finančne uprave (FURS) do oseb, ki prejmejo dohodek prek spletnih platform (npr. OnlyFans). FURS je konec leta 2024 javno potrdil, da je pridobil podatke o dohodkih ustvarjalcev na OnlyFans in pozval zavezance, naj preverijo in (če še niso) prijavijo vse pretekle dohodke najkasneje do 31. decembra 2024. To pomeni, da so inšpekcijski postopki in kontrole po letu 2024 postali bolj sistematični.

Dohodki iz naslova poslovanja preko spletnih platform se štejejo za dohodek in jih treba vključiti v davčno osnovo. Fizična oseba z dejavnostjo to vključi v obračun akontacij/dohodnine; če pa gre za občasno opravljanje, veljajo posebna pravila.

Raznolika višina zaslužkov

Javnih, popolnih baz podatkov o največjih zaslužkih slovenskih ustvarjalcev na OnlyFans ni. V praksi so prihodki zelo različni — od nekaj sto evrov do več tisoč evrov letno. »Poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov,« je v začetku meseca v podkastu PodcAŠta Aleksandru Šinigoju razkrila mlada Slovenka Lucija, ustvarjalka vsebin na platformi za odrasle OnlyFans.

Na Slo-Tech forumu smo zasledili primer Davida, ki je leta 2023 imel prihodke iz OnlyFans v višini 14.000 evrov. Maja 2025 FURS izda odločbo o prekršku, delo na črno. Rok za pritožbo je zamujen. Septembra 2025 je v izvršbi naveden znesek 17.500 evrov (odvzem bruto prihodka preko OnlyFans, plus 3.000 evrov kazni, plus 300 evrov sodne takse). Davd pravi, da ni imel realne možnosti poplačila; dopisi FURS niso bili odprti zaradi hude tesnobe (duševne težave, zdravljene) in pošte je prejemal na stalni naslov, ki ni bil njegov dejanski naslov.

Odgovor Finančne uprave

Rekorder (slovenski rezident) je v zadnjih nekaj letih preko platforme OnlyFans ustvaril več kot milijon evrov prihodkov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vprašanje, kaj storiti v takšnem primeru, smo naslovili na Finančno upravo. Iz službe za odnose z javnosti so nam razložili, da o konkretnem primeru zaradi razkrivanja podatkov ne morejo odgovoriti, so pa razložili, kaj lahko posamezniki storijo v takšnih primerih.

»V tem kontekstu lahko zgolj na splošno pojasnimo, da mora zavezanec naloženo obveznost (npr. globo in odvzeto protipravno premoženjsko korist) poravnati. V primeru, ko obveznost ni plačana, se ta v celoti prisilno izterja. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje. Ob tem bi izpostavili, da ima zavezanec možnost poravnave globe in odvzete protipravne premoženjske koristi tudi v 12 obrokih. Več informacij lahko najdete tukaj.«

Dosledno obveščanje javnosti

Informacije v zvezi z nadzori nad prejemniki dohodkov preko platforme OnlyFans je Furs javnosti sporočil že decembra lansko leto. »Najprej bi radi izpostavili, da je Finančna uprava že 9. decembra 2024 glede tega objavila novico na našem portalu. V tej novici (in tudi sicer smo intenzivno obveščali javnost) smo opozorili ustvarjalce na OnlyFans, da preverijo, ali so napovedali vse dohodke, ki so jih dosegli v preteklih letih iz tega naslova. Če jih še niso, naj to storijo čim prej, najpozneje do 31. decembra 2024. Finančna uprava je namreč pridobila podatke o dohodkih, doseženih s poslovanjem preko platforme OnlyFans. V tej novici smo izrecno opozorili na posledice, če dohodkov ne bodo prijavili do navedenega roka.

V novici smo med drugim zapisali sledeče: »Ciljno usmerjeni nadzori se bodo začeli izvajati v začetku leta 2025. Nadzori bodo usmerjeni tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo zavezanci prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta. Posebej izpostavljamo, da v kolikor zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, je v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določena globa za prekršek od 1000 do 26.000 evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno,« so pojasnili na Fursu.

Če dejavnost ni registrirana, potem je delo na črno

Furs pojasnjuje, da so v začetku tega leta 2025 pričeli s posamičnimi nadzori glede spletne platforme OnlyFans. »V zvezi z dohodki ustvarjalcev vsebin na spletni platformi OnlyFans smo do začetka oktobra 2025 uvedli 22 nadzorov davka iz dejavnosti, 29 nadzorov dela na črno ter več kot 90 prekrškovnih postopkov dela na črno. V pretežnem delu nadzorov se ugotavljajo nepravilnosti, da zavezanci dohodkov iz naslova ustvarjanja vsebina na spletni platformi niso vključili med prihodke iz dejavnosti ter niso obračunali in plačali DDV kot prejemnik storitve. V nadzorih pri FO, ki niso imele registrirane dejavnosti, pa se ugotavlja delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela na črno.«

Velik delež nepravilnosti

Finančna uprava je v tem času z nadzori odkrila velik delež nepravilnosti. »18 nadzorov davka iz dejavnosti je zaključenih in obračunanih je 233.016,33 evrov dodatnih obveznosti. 22 nadzorov dela na črno je zaključenih, delež nadzorov z nepravilnostmi znaša 82 odstotkov. Lahko potrdimo, da so se osebe, pri katerih se vodijo postopki dela na črno in nadaljujejo z dejavnostjo, ustrezno registrirale v eni izmed organizacijskih oblik. Ostali nadzori so še v teku. V prekrškovnih postopkih zaradi prekrška dela na črno posameznikov pa je pravnomočnih odločitev 30 s skupno izrečeno globo v višini 90.000 evrov in skupno višino odvzete premoženjske koristi 877.289,51 evrov,« so pojasnili.

Registrirana dejavnost manj kot 20-odstotna

Globe za prekrške so raznolike, odvisne tudi od tega, ali je dejavnost registrirana. »V kolikor zavezanci niso prijavili svojih prihodkov, ker sploh niso registrirali dejavnosti, iz katere ti dohodki izvirajo, kar pomeni kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in delo na črno, je predpisana globa za prekršek od 1000 do 26.000 evrov. Hkrati je obvezen tudi ukrep odvzema premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno.

V primerih, ko pa so zavezanci imeli priglašeno dejavnost in prihodkov iz naslova ustvarjanja vsebina na spletni platformi niso vključili med prihodke iz dejavnosti, pa gre za praviloma za kršitvi dveh temeljnih predpisov, in sicer Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), po katerem je predpisana globa za prekršek od 800 do 150.000 evrov in Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), po katerem je predpisana globa za prekršek od 3.000 do 150.000 evrov,« razloži Furs globe za prekrške.

Rekorder je milijonar

Od nekaj sto slovenskih rezidentov, ki služijo ali so služili prek platforme OnlyFans, so dejavnost in prihodke Finančni upravi RS (Furs) v začetku leta priglasili trije. »Kot smo javnosti že večkrat sporočali, je v zadnjih nekaj letih dohodke preko spletne platforme OnlyFans dosegalo nekaj sto slovenskih rezidentov, od teh jih je imelo registrirano dejavnost manj kot 20 odstotkov. Skupaj so v zadnjih nekaj letih preko te platforme ustvarili več kot 10 milijonov evrov prihodkov. Rekorder (slovenski rezident) je v zadnjih nekaj letih preko platforme OnlyFans ustvaril več kot milijon evrov prihodkov,« so še pojasnili na Fursu.