Deanu Husovicu 3 leta in pol zapora: varnostniku ukradel 84.000 evrov

NI GA BILO

Sodili so mu v nenavzočnosti.

Na tri leta in šest mesecev zapora je bil v odsotnosti na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi kraje 83.690 evrov iz Sintalovega vozila obsojen Dean Husovic. Enaintridesetletni državljan Bosne in Hercegovine (BiH) živi v Italiji in je 7. oktobra po vrnitvi z obravnave na sodišču pobegnil iz ljubljanskega pripora. »Slišali smo, da naj bi šel v BiH. Mislim, da je v BiH, a ne vem natančno, kje,« je pred slabimi 14 dnevi na sodišču kot priča povedal njegov oče. Husovic, ki mu je bila z nepravnomočno zaporno kaznijo izrečena tudi stranska kazen izgona tujca iz države za čas petih let, je veliko ...