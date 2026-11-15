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NI GA BILO

Deanu Husovicu 3 leta in pol zapora: varnostniku ukradel 84.000 evrov

Sodili so mu v nenavzočnosti.
Dean Husovic naj bi iz pripora pobegnil v BiH. FOTO: Pu Ljubljana
Dean Husovic naj bi iz pripora pobegnil v BiH. FOTO: Pu Ljubljana
Aleksander Brudar
 15. 11. 2026 | 05:00
3:08
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Na tri leta in šest mesecev zapora je bil v odsotnosti na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi kraje 83.690 evrov iz Sintalovega vozila obsojen Dean Husovic. Enaintridesetletni državljan Bosne in Hercegovine (BiH) živi v Italiji in je 7. oktobra po vrnitvi z obravnave na sodišču pobegnil iz ljubljanskega pripora. »Slišali smo, da naj bi šel v BiH. Mislim, da je v BiH, a ne vem natančno, kje,« je pred slabimi 14 dnevi na sodišču kot priča povedal njegov oče. Husovic, ki mu je bila z nepravnomočno zaporno kaznijo izrečena tudi stranska kazen izgona tujca iz države za čas petih let, je veliko ...
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