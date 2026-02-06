  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPUŠČINA, KI SPREMINJA SLOVENIJO

Tako se je Golobova vlada poklonila dediščini Mance Košir

Bralne navade v Sloveniji upadajo, 5. marec odslej nacionalni dan branja.
Dr. Manca Košir FOTO: Jože Suhadolnik
Dr. Manca Košir FOTO: Jože Suhadolnik
A. G.
 6. 2. 2026 | 07:24
 6. 2. 2026 | 07:24
2:30
A+A-

Vlada je potrdila pobudo, da bo 5. marec odslej nacionalni dan branja, s katerim želi država spodbuditi bralne navade in okrepiti bralno pismenost med otroki in odraslimi. Pobuda obenem poklanja posebno pozornost zapuščini dr. Mance Košir, ene ključnih zagovornic bralne kulture v Sloveniji.

Asta Vrečko FOTO: Blaž Samec
Asta Vrečko FOTO: Blaž Samec

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob potrditvi pobude na družbenem omrežju X zapisala:»Danes je vlada potrdila pobudo Ministrstva za kulturo za Nacionalni dan branja. To je odgovor na zaskrbljujoče podatke o upadu bralnih navad med otroki in odraslimi. Z njim želimo okrepiti bralno pismenost, povezati kulturo, izobraževanje in prosti čas. Branje nam odstira prostor v nove svetove, nas zabava, daje vpogled v drugačne poglede in utrjuje kritično razumevanje in jezikovne zmožnosti. S tem krepi duševno zdravje, razumevanje sveta in nas samih. Zato je branje ključno za razvoj posameznika in demokratične družbe.« Ministrica je poudarila tudi simbolni pomen dr. Mance Košir, ki je s svojim življenjem in delom povezovala ustvarjanje besedil, spodbujanje branja in raziskovanje bralnih praks. »Njena zapuščina simbolno uteleša pomen branja za posameznika in v družbi,« je poudarila.

Korak združuje kulturo in izobraževanje

Ob Nacionalnem dnevu branja se bodo vsako leto po vsej Sloveniji zvrstili številni dogodki – od promocijskih in informativnih do strokovnih in znanstvenih. Vključene bodo knjižnice, šole, založbe, bralni klubi ter druge kulturne in izobraževalne ustanove. Pobuda se dopolnjuje z obstoječimi programi, kot so Nacionalni mesec skupnega branja in Nacionalni dan stripa, ki ga je država lani uvedla ob 100. letnici Mikija Mustra. Vlada je ob tem izpostavila, da gre za korak, ki združuje kulturo in izobraževanje ter podpira razvoj kritičnega mišljenja in bralnih navad med mladimi in odraslimi.

S tem korakom Slovenija ne samo počasti dediščine Mance Košir, temveč tudi aktivno naslavlja problem upada bralnih navad. Nacionalni dan branja naj bi postal vsakoletni opomnik, da branje ni le kulturna dejavnost, temveč tudi temelj razvoja posameznika, kritičnega razmišljanja in demokratične družbe.

Preberite še:

image_alt
Dr. Nataša Pirc Musar: Kje je moje srce, se ve

image_alt
Pred oddajo Lahko noč, otroci je Matej Puc pravljice bral »ta malim«

image_alt
Ta resnica boli (nova knjiga o Manci Košir razkriva, česar o njej nismo vedeli)

image_alt
Žiga Valetič o Manci Košir: Najini skupni trenutki so me močno zaznamovali (Suzy)

Več iz teme

branjebralna kulturaknjigabralna značkaotrociManca KoširSlovenija
ZADNJE NOVICE
08:20
Šport  |  Športni trači
VESELJE ROJAKOV

Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

Po izjemnem uspehu v Avstraliji so doma pripravili sprejem za tenisača Žiga Šeška. Hrastničani so mlademu šampionu namenili torto, županu pa zastavo.
6. 2. 2026 | 08:20
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZSTRELIL GA JE

Okoli 1.30 v Vodicah glasna eksplozija! Ste slišali, kaj je naredil bankomatu?

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
6. 2. 2026 | 08:10
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOVO V KINEMATOGRAFIH

Umri, ljubezen moja: film o ljubezni, ki jo razžre osamljenost

Psihološko srhljivko je režirala Lynne Ramsay.
6. 2. 2026 | 08:05
08:00
Šport  |  Tekme
GOSTILI EKIPO IZ PHILADELPHIE

Luka Dončić predčasno končal tekmo, takole je v bolečinah zapustil parket (VIDEO)

Kljub temu da je igral le 16 minut, je njegova ekipa premagala Sixerse iz Philadelphije.
6. 2. 2026 | 08:00
07:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORE

Dve punci v težavah pri Žagarjevem grabnu, gorski reševalci pa: »Je mladost res norost ali je to zgolj ponesrečen izgovor?«

Najpogostejši vzrok nesreče v slovenskih gorah je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo.
6. 2. 2026 | 07:45
07:42
Novice  |  Svet
POSKUŠAL GA JE USTRELITI

Ko je slišal, kakšna kazen ga čaka za poskus atentata na Trumpa, se je zabodel

Ryan Routh dejanja ni obžaloval.
6. 2. 2026 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki