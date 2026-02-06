Tako se je Golobova vlada poklonila dediščini Mance Košir

Vlada je potrdila pobudo, da bo 5. marec odslej nacionalni dan branja, s katerim želi država spodbuditi bralne navade in okrepiti bralno pismenost med otroki in odraslimi. Pobuda obenem poklanja posebno pozornost zapuščini dr. Mance Košir, ene ključnih zagovornic bralne kulture v Sloveniji.

Asta Vrečko FOTO: Blaž Samec

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob potrditvi pobude na družbenem omrežju X zapisala:»Danes je vlada potrdila pobudo Ministrstva za kulturo za Nacionalni dan branja. To je odgovor na zaskrbljujoče podatke o upadu bralnih navad med otroki in odraslimi. Z njim želimo okrepiti bralno pismenost, povezati kulturo, izobraževanje in prosti čas. Branje nam odstira prostor v nove svetove, nas zabava, daje vpogled v drugačne poglede in utrjuje kritično razumevanje in jezikovne zmožnosti. S tem krepi duševno zdravje, razumevanje sveta in nas samih. Zato je branje ključno za razvoj posameznika in demokratične družbe.« Ministrica je poudarila tudi simbolni pomen dr. Mance Košir, ki je s svojim življenjem in delom povezovala ustvarjanje besedil, spodbujanje branja in raziskovanje bralnih praks. »Njena zapuščina simbolno uteleša pomen branja za posameznika in v družbi,« je poudarila.

Korak združuje kulturo in izobraževanje

Ob Nacionalnem dnevu branja se bodo vsako leto po vsej Sloveniji zvrstili številni dogodki – od promocijskih in informativnih do strokovnih in znanstvenih. Vključene bodo knjižnice, šole, založbe, bralni klubi ter druge kulturne in izobraževalne ustanove. Pobuda se dopolnjuje z obstoječimi programi, kot so Nacionalni mesec skupnega branja in Nacionalni dan stripa, ki ga je država lani uvedla ob 100. letnici Mikija Mustra. Vlada je ob tem izpostavila, da gre za korak, ki združuje kulturo in izobraževanje ter podpira razvoj kritičnega mišljenja in bralnih navad med mladimi in odraslimi.

S tem korakom Slovenija ne samo počasti dediščine Mance Košir, temveč tudi aktivno naslavlja problem upada bralnih navad. Nacionalni dan branja naj bi postal vsakoletni opomnik, da branje ni le kulturna dejavnost, temveč tudi temelj razvoja posameznika, kritičnega razmišljanja in demokratične družbe.

