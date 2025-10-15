  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MENJAVE

Dejan Paravan ne bo več direktor Gen energije, službo našel pri dveh izmed najbogatejših Slovencev

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti.
Dejan Paravan FOTO: Dejan Javornik
Dejan Paravan FOTO: Dejan Javornik
STA, M. U.
 15. 10. 2025 | 21:34
 15. 10. 2025 | 21:37
2:40
A+A-

Generalni direktor družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, Dejan Paravan odhaja s položaja. Nadzorni svet družbe se je danes seznanil z odstopno izjavo, ki jo je Paravan dal 10. oktobra, in začel s postopki za imenovanje novega generalnega direktorja, so po današnji seji nadzornikov sporočili iz Gena.

image_alt
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti. Tako med drugim ni znano, koliko časa bo Paravan še opravljal naloge generalnega direktorja in kaj so uradni razlogi za njegov predčasen odhod s položaja. Je pa o tem, da Paravan zapušča položaj vodilnega v krovni družbi enega od dveh državnih energetskih stebrov, pod katerega med drugim spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, na podlagi neuradnih informacij že zjutraj poročal portal Necenzurirano.

Paravan odhaja na lastno željo

Po njihovih informacijah Paravan, ki je vodenje Gena prevzel z novembrom 2022 in na položaju nasledil Blaža Košoroka, odhaja na lastno željo. Novo službo naj bi namreč našel v prav tako energetski družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak.

Dejan Paravan je na čelo GEN energije prišel novembra 2022. 

Pozneje je portal poročal, da naj bi na današnji seji nadzornega sveta odstop napovedala še preostala člana poslovodstva, nekdanja prva dama Petrola Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser. Razlog naj bi bila nesoglasja z nadzornim svetom, ki ga vodi prvi mož Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak.

Kdo bo nasledil Paravana, ni znano

Po neuradnih informacijah Necenzurirano naj bi nekateri člani nadzornega sveta že danes želeli na njegov položaj imenovati Nado Drobne Popovič, a naj bi ta to možnost zavrnila, saj naj bi želela, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek, po katerem bi izbrali novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Gen energija trenutno med drugim vodi pripravljalne postopke za gradnjo nove nuklearke v Krškem (Jek 2). Če bo država predvidoma leta 2028 sprejela investicijsko odločitev za gradnjo novega jedrskega objekta, bo to daleč največja naložba v zgodovini samostojne države. Ocenjena investicijska vrednost Jeka 2 brez stroškov financiranja je med 9,6 in 15,4 milijarde evrov.

Več iz teme

Gen energijaDejan Paravandirektorelektrična energijakadrovanje
ZADNJE NOVICE
23:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRATKO SOJENJE

Specialni policist Andrej priznal zlorabo podatkov, v treh minutah ostal brez 800 evrov

Februarja 2022 je vpogledoval v osebne podatke treh oseb. Za kaj takega ni imel opravičljivih razlogov.
Aleksander Brudar15. 10. 2025 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ali ... ali ...

O izbiri.
15. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Ob vse spomine

Na poti domov me je namreč na lepem prešinilo, da ne morem nikogar poklicati.
Lovro Kastelic15. 10. 2025 | 22:25
21:49
Bulvar  |  Domači trači
BREZ RAZUMEVANJA

V šovu Poroka na prvi pogled počilo: solze, kričanje in selitev iz skupnega stanovanja

Renata je prejela klic bližnjega družinskega člana z željo, naj pride domov ...
15. 10. 2025 | 21:49
21:44
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ne le simbol ljubezni, tudi simbol skupnosti: čar rituala s prstani

Ustvarite mošnjiček dobrih želja. V njem naj bosta pred obredom poročna prstana.
15. 10. 2025 | 21:44
21:34
Novice  |  Slovenija
MENJAVE

Dejan Paravan ne bo več direktor Gen energije, službo našel pri dveh izmed najbogatejših Slovencev

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti.
15. 10. 2025 | 21:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki