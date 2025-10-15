Dejan Paravan ne bo več direktor Gen energije, službo našel pri dveh izmed najbogatejših Slovencev

Generalni direktor družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, Dejan Paravan odhaja s položaja. Nadzorni svet družbe se je danes seznanil z odstopno izjavo, ki jo je Paravan dal 10. oktobra, in začel s postopki za imenovanje novega generalnega direktorja, so po današnji seji nadzornikov sporočili iz Gena.

V kratkem sporočilu za javnost niso izdali nobenih drugih podrobnosti. Tako med drugim ni znano, koliko časa bo Paravan še opravljal naloge generalnega direktorja in kaj so uradni razlogi za njegov predčasen odhod s položaja. Je pa o tem, da Paravan zapušča položaj vodilnega v krovni družbi enega od dveh državnih energetskih stebrov, pod katerega med drugim spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, na podlagi neuradnih informacij že zjutraj poročal portal Necenzurirano.

Paravan odhaja na lastno željo

Po njihovih informacijah Paravan, ki je vodenje Gena prevzel z novembrom 2022 in na položaju nasledil Blaža Košoroka, odhaja na lastno željo. Novo službo naj bi namreč našel v prav tako energetski družbi NGen, ki razvija rešitve za nadzor in upravljanje energetskih sistemov in jo lastniško obvladujeta dva izmed najbogatejših Slovencev - ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj in kripto milijonar Damian Merlak.

Dejan Paravan je na čelo GEN energije prišel novembra 2022.

Pozneje je portal poročal, da naj bi na današnji seji nadzornega sveta odstop napovedala še preostala člana poslovodstva, nekdanja prva dama Petrola Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser. Razlog naj bi bila nesoglasja z nadzornim svetom, ki ga vodi prvi mož Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak.

Kdo bo nasledil Paravana, ni znano

Po neuradnih informacijah Necenzurirano naj bi nekateri člani nadzornega sveta že danes želeli na njegov položaj imenovati Nado Drobne Popovič, a naj bi ta to možnost zavrnila, saj naj bi želela, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek, po katerem bi izbrali novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Gen energija trenutno med drugim vodi pripravljalne postopke za gradnjo nove nuklearke v Krškem (Jek 2). Če bo država predvidoma leta 2028 sprejela investicijsko odločitev za gradnjo novega jedrskega objekta, bo to daleč največja naložba v zgodovini samostojne države. Ocenjena investicijska vrednost Jeka 2 brez stroškov financiranja je med 9,6 in 15,4 milijarde evrov.