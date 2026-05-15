Deklici se je mudilo na svet, srčni policisti niso niti za trenutek oklevali

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Kranj je v četrtek ob 13.51 prejel klic voznika, ki je zaprosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice v porodnišnico, so sporočili s kranjske policijske uprave. Ker je kazalo, da klicateljeva partnerica že začenja rojevati, sta želela čim hitreje priti do kranjske porodnišnice, a sta z vozilom obstala v prometni gneči in začel ju je grabiti obup.

Policisti so se seveda nemudoma odzvali, policist in policistka, ki sta bila v bližini, sta pustila trenutno delo in se povezala z bodočim očkom. Srečali so se v krožišču pri Šenčurju, kjer sta policista vozniku pomagala pri varnem vključevanju v promet, nato pa so skupaj pot nadaljevali v spremstvu policije proti kranjski porodnišnici. Med spremstvom se jim je pridružil tudi policist Postaje prometne policije Kranj, ki je skupaj s kranjskima kolegoma poskrbel, da so bodočo mamico skozi prometno gnečo varno in hitro pospremili do porodnišnice, medtem pa je policist operativno-komunikacijskega centra že obvestil Regijski center za obveščanje Kranj in zaprosil, naj kontaktirajo porodnišnico in zaposlenim sporočijo, da prihaja porodnica. Ko je ta v spremstvu policije prišla v porodnišnico, so jo tako že čakali.

»Dogodek se je nato v zelo kratkem času zaključil na najlepši možen način. Mladi par je dobil deklico. Ker doma družino že razveseljuje starejši bratec, sta policista družini podarila dva policijska medvedka Leona,« so dramatično zgodbo s srečnim koncem povzeli na kranjski policijski upravi, kjer so ponovno dokazali, kako srčni policisti, ki z veseljem priskočijo na pomoč ljudem, ki potrebujejo pomoč, so zaposleni pri njih. Na Policijski upravi Kranj so družini izrekli še iskrene čestitke ob rojstvu deklice ter jim želijo veliko zdravja, sreče ter lepih in varnih dni, čestitkam pa se seveda pridružujemo tudi v našem uredništvu.