Del Slovenije danes popoldne stresel potres

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 15.19 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v bližini Poljčan zabeležili potres magnitude 1,9. Kot so zapisali, so ga po prvih podatkih čutili prebivalci Makol, Majšperka, Podlehnika, Stoperc, Rogaške Slatine in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III EMS-98.

