Del Slovenije je zvečer stresel potres

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes, 24. februarja, ob 19.07 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v bližini Dravograda, ob slovensko-avstrijski meji, zabeležili potres magnitude 1,9. Po njihovih podatkih so potres čutili prebivalci Radelj ob Dravi, Mute, Dravograda in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta ni presegla IV EMS-98.

O podobno močnem potresu so poročali že pred dobrim tednom dni. Po njihovih informacijah so tistega čutili prebivalci Makol, Majšperka, Podlehnika, Stoperc, Rogaške Slatine in okoliških krajev. Ocenjevali so, da intenziteta tistega potresa ni presegla III EMS-98.