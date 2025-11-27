Del Slovenije ponoči prebudil potres. Ste med njimi?

V sredo, 13 minut pred polnočjo, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,5 v bližini Žužemberka. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Kje so čutili potres? FOTO: Arso