Del Slovenije popoldne stresel potres

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes, v ponedeljek 17. novembra, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Pivke.

»Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Pivke, Postojne in Knežaka,« so zapisali v objavi.

Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98.

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so pred dnevi že poročali o enem potresu, ki pa je bil nekoliko šibkejši od današnjega.