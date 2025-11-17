Del Slovenije popoldne stresel potres

Galerija
Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes, v ponedeljek 17. novembra, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Pivke.
»Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Pivke, Postojne in Knežaka,« so zapisali v objavi.
Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98.
Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so pred dnevi že poročali o enem potresu, ki pa je bil nekoliko šibkejši od današnjega.
