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TRESENJE TAL

Del Slovenije stresel potres, oglasili so se z urada za seizmologijo

Tla se danes niso tresla samo v Sloveniji. Močno se je treslo na Japonskem.
Simbolična slika FOTO: Gary S Chapman Getty Images
Simbolična slika FOTO: Gary S Chapman Getty Images
M. J.
 28. 7. 2026 | 20:00
 28. 7. 2026 | 20:01
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Z urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da so danes, v torek, 28. julija, ob 12.21 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,7 v bližini Radeč. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili prebivalci območja med Trbovljami in Radečami. Na uradu ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Potres na Japonskem

Ta potres je bil precej šibkejši kot tisti, ki je danes stresel Japonsko. Žarišče tistega potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu, na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo mu je več popotresnih sunkov. V bolnišnico je moralo veliko ljudi. Na kraju potresa so bili posneti številni posnetki, ki zdaj krožijo po spletu.

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