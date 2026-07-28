Del Slovenije stresel potres, oglasili so se z urada za seizmologijo

Z urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da so danes, v torek, 28. julija, ob 12.21 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,7 v bližini Radeč. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili prebivalci območja med Trbovljami in Radečami. Na uradu ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Potres na Japonskem

Ta potres je bil precej šibkejši kot tisti, ki je danes stresel Japonsko. Žarišče tistega potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu, na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo mu je več popotresnih sunkov. V bolnišnico je moralo veliko ljudi. Na kraju potresa so bili posneti številni posnetki, ki zdaj krožijo po spletu.