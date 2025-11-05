Del Slovenije streslo. Ste tudi vi čutili potres?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Dolskega.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Ljubljana, Domžale, Dol pri Ljubljani in Moravče.