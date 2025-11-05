Del Slovenije streslo. Ste tudi vi čutili potres?

Galerija
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Dolskega.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Ljubljana, Domžale, Dol pri Ljubljani in Moravče.
