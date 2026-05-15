Delajo dobro ali slabo? Policiste zanima vaše mnenje

Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku, so navedli na spletni strani policije.

Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo tudi ocene in stališča prebivalcev o delu policije, zato jih redno preverjajo. Poleg tega javnomnenjske raziskave, ki jih izvajajo vsaki dve leti, bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos policije z državljani in nenazadnje prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije, je Generalna policijska uprava zapisala na svoji spletni strani.

Zadnja raziskava, je med drugim pokazala, da je slovenski policiji v letu 2024 zaupalo 55,5 odstotka sodelujočih, kar je za 14,7 odstotne točke več kot leta 2022 in za 25,0 odstotne točke več kot leta 2021, vendar pa to zaupanje ni boljše kot v predkoronskem obdobju leta 2018.

»Spoštovani, vabimo vas k sodelovanju v raziskavi slovenske policije o tem, kako prebivalke in prebivalci Slovenije ocenjujete naše delo, koliko nam zaupate ter kako varno se počutite. Vaše mnenje nam pomaga bolje razumeti, kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo. Sodelovanje v raziskavi je anonimno, vprašalnik pa je kratek in vam bo vzel manj kot deset minut. Za vaš čas in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo,« so uvodoma zapisali. Anketo lahko rešite na tem naslovu.