Delavci v Luki Koper protestirajo: »Ne želimo orožja v Luki!« (FOTO)

Koprski pristaniški delavci so se pridružili mednarodni pobudi Evropskega sveta pristaniških delavcev ter opozorili na izgubo delovnih mest zaradi nenadzorovane širitve avtomatizacije ter na padec konkurenčnosti evropskih pristanišč, ki ga povzročajo stroge okoljske politike in sistem emisijskih kuponov (ETS). »Evropa zelo pospešeno narekuje in ukazuje hitro zeleno preobrazbo, ki pa uvaja tudi penale v primeru, da se ta preobrazba ne izvede pravočasno. Spet sami sebe prehitro omejujemo in si delamo škodo, s čimer bodo mnoga pristanišča, ki ne bodo uspešno in pravočasno zagotovila oziroma se preobrazila v skladu z zeleno agendo, trpela in izgubila konkurenčnost,« je ob robu protesta dejal koordinator SŽPD Mladen Jovičić.

Poudaril je, da si želijo dogovora o tem, »kako postopoma in varno uvesti zeleno agendo, ki nam bo še vedno zagotavljala, da ostanemo konkurenčni in da ne izgubljamo delovnih mest«. Luški delavci so opozorili tudi na pospešeno militarizacijo pristanišč. »Delavci nimamo zakonskih možnosti, da bi zavračali orožje. Mi lahko samo protestiramo,« je pojasnil Jovičić in dodal, da si želijo, da se orožje pri njih ne bi pretovarjalo. Od evropskih in drugih politikov pričakujejo, da si bodo prizadevali za mir in ne za vojne. »Naj se lotijo ustvarjanja miru, pogajanj in prekinitev vseh teh nesrečnih vojn, v katerih najbolj trpijo prav navadni ljudje,« je povedal.

Zbrani delavci so opozorili tudi na sistemsko razgradnjo socialnih pravic in poskuse zatiranja sindikalnega delovanja. Takšnih večjih poskusov v Luki Koper sicer ne beležijo, a se zavedajo, da je takšna praksa vse pogostejša v okoliških pristaniščih. »Mislim, da smo mi v preteklosti dokazali svojo moč in sposobnost boriti se za pravice delavcev. Naš status, torej status delavcev v Luki Koper, je zelo dober. Ta protest oziroma današnja manifestacija ne naslavlja konkretno problematike Luke Koper,« je dejal Jovičić. Kot je pojasnil, s protestom izražajo podporo pristaniškim delavcem drugih pristanišč, predvsem tistim na Reki in v Trstu, ki so po njegovih besedah že na udaru.

Dober položaj luških delavcev v Kopru pa je po Jovičićevih besedah posledica močnega in aktivnega sindikata. »Mislim, da mi vodimo zelo konstruktiven dialog in to je zagotovo posledica velike delavske moči, ki smo jo ustvarili v preteklosti,« je povedal. Prepričan je, da se vsi zavedajo, da je treba predvsem delati po najboljših močeh - odgovorno in v skladu s potrebami delodajalca. »S takšnim pristopom se je potem lažje pogajati z delodajalcem za boljše plače,« je sklenil.