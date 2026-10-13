Delavkam grozila namesto plačala?! Neira Rekić novačila čistilke in jim pošiljala ponarejena potrdila o nakazilih

AKTIVISTKA

Nekdanja aktivistka za ureditev rejniških razmer je pred časom že oškodovala starše malčkov.

Nekdanja aktivistka za ureditev rejniških razmer in avtorica knjige Neira Rekić je bila zaradi goljufij najmanj štirikrat obsojena, enkrat na zaporno kazen. Avgusta letos je najela pet delavcev, ki so zanjo čistili počitniške nastanitve v Ljubljani. Štirim ženskam in moškemu za skoraj 500 ur dela ter pranje do danes ostaja dolžna nekaj manj kot pet tisoč evrov. Ko so prosili za denar, jim je poslala zaslonske posnetke lažnih dokazil o nakazilih, nato pa rekla, da vseeno ne more plačati, ker naročnik ni poravnal računa. Preden jih je blokirala, naj bi jim grozila. A. Z. je v sporočilih, ki jih ...