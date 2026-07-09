Delna zapora železniške postaje Ljubljana ta konec tedna, potnike čakajo nadomestni avtobusi in začasni peroni

Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet ta konec tedna nekoliko oviran. V nedeljo bo tako izvedena delna zapora, za nekatere vlake bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Avtobusi bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Na relaciji Ljubljana-Kranj-Jesenice-Beljak bodo zaradi izklopa električne napetosti v vozni mreži na relaciji Ljubljana-Ljubljana Vižmarje vozile dizelske potniške garniture. Potniki bodo na električne garniture prestopili na postaji Ljubljana Vižmarje.

Vlaki proti Sežani oz. Kopru bodo med 7. in 19. uro vlaki vozili do oz. z začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94). Za nekatere vlake na relaciji Ljubljana-Brezovica/Borovnica in obratno pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlaki proti Mariboru oz. Dobovi bodo med 7. in 19. uro vozili do oz. z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97 in 98). Za nekatere vlake na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom IC 503 (Hodoš-Celje-Zidani Most-Ljubljana) in bodo pot nato nadaljevali proti Divači oziroma Kopru, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz preko postaje Ljubljana. Avtobusni prevoz bo organiziran z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi Most, kjer bodo potniki prestopili na vlak IC 503.

Potniki, ki bodo potovanje z vlakom IC 503 proti Divači oziroma Kopru začeli v Ljubljani, pa bodo na vlak vstopili na začasnem peronu ob Dunajski cesti (tir 94).

Nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu bo organiziran tudi za vlaka EC 210 in EC 211 proti oz. z Reke.

V smeri proti Dolenjski sprememb medtem ne bo.

Podrobnosti spremenjenega režima so na voljo tukaj.

Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo nato dela na tirih premaknila v smeri Most oziroma Vodmata.