  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELO

Delodajalcev zaposlovanje Romov ne zanima

Program Romani zour ali Romski vzor ni uspešen, kot bi bil lahko. Tudi zato, ker plača ni stimulativna v primerjavi s socialnimi transferji.
Ocenjuje, da program za zaposlovanje Romov v osnovi ni slab, a ni narejen dovolj premišljeno. Simbolična fotografija. FOTO: Bojan Rajšek

Ocenjuje, da program za zaposlovanje Romov v osnovi ni slab, a ni narejen dovolj premišljeno. Simbolična fotografija. FOTO: Bojan Rajšek

Melita Oražem FOTO: Simona Fajfar

Melita Oražem FOTO: Simona Fajfar

Program Romani zour ali Romski vzor izvaja Ljudska univerza Kočevje. FOTO: Simona Fajfar

Program Romani zour ali Romski vzor izvaja Ljudska univerza Kočevje. FOTO: Simona Fajfar

Mnogi se za delo ne odločijo, saj so potem prikrajšani pri socialnih transferjih. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Mnogi se za delo ne odločijo, saj so potem prikrajšani pri socialnih transferjih. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Ocenjuje, da program za zaposlovanje Romov v osnovi ni slab, a ni narejen dovolj premišljeno. Simbolična fotografija. FOTO: Bojan Rajšek
Melita Oražem FOTO: Simona Fajfar
Program Romani zour ali Romski vzor izvaja Ljudska univerza Kočevje. FOTO: Simona Fajfar
Mnogi se za delo ne odločijo, saj so potem prikrajšani pri socialnih transferjih. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images
Simona Fajfar
 1. 9. 2026 | 08:10
4:34
A+A-

Ljudska univerza Kočevje je maja lani začela izvajati program Romani zour ali Romski vzor, s katerim želijo povečati zaposlenost Romov. Do sedaj so program izpeljali dvakrat s skupno 18 udeleženci, a so se – kot predvideva program – za šest mesecev zaposlili le trije ljudje. Na eni strani ni interesa med kočevskimi delodajalci, da bi zaposlili Rome, med Romi pa so bili tudi taki, ki so ugotovili, da dobijo več denarja prek socialnih transferjev, kot če bi se zaposlili.

»Ali so socialni transferji tako visoki ali pa so plače prek javnih del tako nizke,« pravi Melita Oražem, vodja Ljudske univerze Kočevje, kjer kot edini v Sloveniji izvajajo program Romani zour. Ta je zasnovan v dveh delih in traja sedem oziroma osem mesecev. V prvem delu, ki obsega sto ur in ga lahko izvedejo v enem mesecu, Rome pripravljajo na trg dela. »Med drugim jih motiviramo za delo, pogovarjamo se o osebni urejenosti na delovnem mestu, pomagamo jim pripraviti vlogo za zaposlitev in jih pripravimo na zaposlitveni razgovor. Nekateri med njimi si res želijo zaposlitve,« pravi Melita Oražem.

Melita Oražem FOTO: Simona Fajfar
Melita Oražem FOTO: Simona Fajfar

»Poudarjamo, da zaposlitev ne pomeni samo plače, torej denarja, ampak še veliko več, da je to korak naprej. Delo je pomembna vrednota,« pravi Melita Oražem: »A se je izkazalo, da med Romi ni tako oziroma, če pogledamo našo družbo, vidimo, da tudi tu delo ni vrednota.«

Nekateri med njimi si res želijo zaposlitve.

Drugi del programa traja do šest mesecev in poteka pri delodajalcu, kjer naj bi udeleženec z mentorjem preživel postopoma od štiri do osem ur. Izvajalec, Ljudska univerza Kočevje, poskrbi za zdravniški pregled, varstvo pri delu in požarno varnost, s tem da udeleženec dobili 23 centov za kilometer prevoza in nima malice.

»Če udeleženec nima nobenih prihodkov, potem je to, kar dobi pri delodajalcu, dobro. Če pa ima socialne transferje ali katere druge prihodke, pa se jim bolj splača ne delati,« pravi sogovornica. Pove primer ene od udeleženk, ki ima otroke in ki je izračunala, da bi, če bi se odločila za zaposlitev v okviru projekta, dobila 300 evrov manj na mesec, kot dobi sedaj. Poleg tega se večina Romov še z nečim ukvarja.

Mnogi se za delo ne odločijo, saj so potem prikrajšani pri socialnih transferjih. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images
Mnogi se za delo ne odločijo, saj so potem prikrajšani pri socialnih transferjih. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Druga zgodba so kočevski delodajalci, saj jim je v program uspelo vključiti le javne ustanove, od osnovne šole, doma za starejše občane in invalidskega podjetja Recinko. »Drugih delodajalcev sodelovanje v programu ni zanimalo,« pravi Melita Oražem. Toda tisti Romi, ki so se zaposlili v okviru programa, je zaposlitev zanimala in so se takoj želeli vključiti za osem ur. »Odločili so se za običajni delovnik, ker hočejo zaslužiti,« pravi sogovornica: »Je pa tudi res, da določeni niso vajeni takega tempa.«

Ocenjuje, da program v osnovi ni slab, a ni narejen dovolj premišljeno. Že ime programa, Romani zour, kar naj bi pomenilo Romski vzor, ne drži. Romski jezik se razlikuje od pokrajine do pokrajine, tako da naj bi to ime na Kočevskem pomenilo romska juha oziroma mineštra. Prav tako ni dobro, da udeleženci pri delodajalcu nimajo malice, in je za to poskrbela Občina Kočevje.

Program Romani zour ali Romski vzor izvaja Ljudska univerza Kočevje. FOTO: Simona Fajfar
Program Romani zour ali Romski vzor izvaja Ljudska univerza Kočevje. FOTO: Simona Fajfar

Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo z udeleženci po koncu projekta, ki se lahko izteče naprej v javna dela; ta za Rome – podobno velja za invalide – trajajo štiri leta. »Izjemno slabo sporočilo bo, če bodo Romi, ki so pripravljeni delati in so se zaposlili prek javnih del, pri svojem delu uspešni in se bodo izkazali, potem pa bodo pristali na zavodu za zaposlovanje,« pravi Oražmova.

Tudi zaradi nezanimanja kočevskih delodajalcev, da bi zaposlili Rome, moramo razmišljati o drugih rešitvah, pravi sogovornica: »Rešitev bi bila ustanovitev socialnega podjetja, ki ga lahko ustanovi Občina Kočevje.« Kajti tudi če se zdi, da se v zadnjem času razmere na področju romske problematike niso spremenile, ni tako, pravi sogovornica: »Romski učenci hodijo v šolo, ker so sicer ogroženi socialni transferji, ki jih družine prejemajo, in večina osnovno šolo tudi konča.« Kar 26 Romov je letos uspešno končalo osnovno šolo. »Trije so se letos vpisali v srednjo šolo, ker je glede na leta prej velik uspeh,« sklene Oražmova. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

RomizaposlovanjezaposlitevKočevjeRomani zourRomski vzor
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
NOVA PROMETNA UREDITEV NA VRŠIČU

Na Vršič prihaja nov prometni režim, 80 parkirnih mest in pomembna novost za voznike

Po večmesečnih zamudah so na vrhu prelaza končno odprli nova parkirišča. Do konca leta bo parkiranje brezplačno, a vseh obiskovalcev zagotovo ne bodo mogli sprejeti.
1. 9. 2026 | 10:45
10:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KOMARJI

Na Hrvaškem že sedem okužb z virusom, dve osebi na respiratorju: virus našli tudi v poginulih vranah

Na Hrvaškem so letos do zdaj potrdili sedem okužb z virusom Zahodnega Nila, pri čemer so se pri treh okuženih pojavili simptomi bolezni, štirje pa jih niso imeli.
1. 9. 2026 | 10:10
10:05
Lifestyle  |  Stil
TEST

Honor magic V6: eleganca in trpežnost v enem

Honor magic V6 je eden najtanjših in najlažjih prepogljivih telefonov na trgu; odlične kamere, zmogljiv procesor, trpežno ohišje in dolgoživa baterija.
Staš Ivanc1. 9. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Polona Juh: Šla bi, daleč bi šla

Igralska prvakinja Polona Juh iskreno o ženskah in njihovi moči, patriarhatu, ljubezni, družini ter o tem, zakaj še vedno verjame v spremembe.
Sabina Obolnar1. 9. 2026 | 10:05
10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
PREDSODKI

Tudi mladi bodo, če bodo imeli srečo, enkrat stari

Kakšen je odnos do starejših po svetu in tudi v Sloveniji, ugotavljajo v Amnesty International s kampanjo Age Loud/Staramo se naglas! Pri nas imamo težave z dostopom do zdravstvenega varstva, ker sistem ni dostopen, to je kršitev pravice do zdravja, pravi Elena Sergi.
Simona Fajfar1. 9. 2026 | 10:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki