Delodajalci pisali Golobu zaradi božičnice. To mu predlagajo

Delodajalske organizacije, članice ESS, so na premierja Roberta Goloba naslovile pismo, v katerem protestirajo proti načinu vodenja socialnega dialoga. Njihove pripombe na predlog zakona o obvezni božičnici so bile na ponedeljkovi seji ESS namreč po njihovih navedbah povsem prezrte.

Božičnica iz državnega proračuna?

Predlagajo, da se božičnica vsem zagotovi iz državnega proračuna.

Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), so delodajalci razočarani, ker vlada ni podala nobenih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na njihove pisne predloge, argumente in vprašanja v zvezi s predlogom omenjenega zakona o zimskem prejemku, ki bi se po novem imenoval zimski regres, a se je v politiki in javnosti zanj prijel naziv božičnica.

Sporočilo so poslali tudi v imenu Združenja delodajalcev Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

»Posebej smo ogorčeni nad ravnanjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki je kot skrbnik socialnega dialoga v naši državi takšen t. i. socialni dialog dopustil in celo vodil tovrstno razpravo na seji brez predstavnikov delodajalcev. Ostro nasprotujemo ignoranci in enostranski potezi ministra, ki na tak način ponovno ruši socialni dialog in ignorira delodajalske organizacije, ki predstavljajo pomemben del družbe, to je gospodarstvo,« so poudarili.