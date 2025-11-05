Delodajalci zapuščajo ESS, Golobov kabinet se brani: pravila spoštujemo in dialog teče

Vlada je ves čas dosledno spoštovala pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in si bo tudi v naprej prizadevala za odprt, konstruktiven in učinkovit socialni dialog, so zatrdili v kabinetu premierja Roberta Goloba. Delodajalci so namreč danes sporočili, da zaradi vladnih kršitev pravil ESS prekinjajo aktivnosti znotraj ESS.

Krivo »nesodelovanje na strani predstavnikov delodajalcev«?

Razlog za to, da se o obvezni božičnici niso dogovorili vsi socialni partnerji, ni bilo nespoštovanje pravil ESS na vladni strani, »temveč nesodelovanje na strani predstavnikov delodajalcev«, so poudarili v kabinetu predsednika vlade.

Delodajalci namreč v minulem obdobju dvakrat niso želeli sodelovati na seji ESS o božičnici. Prvič je bilo to 10. oktobra, ko so jo protestno zapustili, drugič pa 27. oktobra, ko se je sploh niso udeležili.

Niso pa v kabinetu komentirali drugih očitanih kršitev pravil delovanja ESS.

Delodajalci namreč vladno kršenje pravil o delovanju ESS vidijo tudi pri predlogu sprememb za ugotavljanje davčne osnove za t. i. normirance.

Socialni partnerji so se minuli teden dogovorili, da jih bo obravnaval pristojni strokovni odbor ESS, ki pa dela ni opravil, temveč je vlada predlagano ureditev glede normirancev, ne da bi o tem obvestila socialne partnerje, vključila v predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga je tudi že potrdila.

Vlada še naprej za »odprt, konstruktiven in učinkovit socialni dialog«

Prav tako naj bi do kršitev prišlo na področju proračunskih dokumentov, pri sprejemu predloga novele zakona o socialnem varstvu ter pri predlogu zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga je vložila v zakonodajni postopek 28. oktobra.

V kabinetu so ob tem danes napovedali, da si bo vlada tudi v nadaljevanju prizadevala za »odprt, konstruktiven in učinkovit socialni dialog, ki temelji na spoštovanju vseh partnerjev in skupnem iskanju rešitev v dobro zaposlenih, delodajalcev in širše družbe«.