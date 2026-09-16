  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OCENA AKTUALNEGA DOGAJANJA

Delov komentator Markeš pred referendumi udaril po Janši: »Koliko časa bo še zdržal?«

Tudi Toninu ni prizanesel, ocenil je, da je »dobil po svojem dolgem nosu«.
Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist/Blaž Samec/Delo UI

Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist/Blaž Samec/Delo UI

Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist

Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist/Blaž Samec/Delo UI
Delov Podkast Od srede do srede vodita Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
Janez Janša FOTO: Blaž Samec
M. U.
 16. 9. 2026 | 19:04
 16. 9. 2026 | 19:30
2:32
A+A-

Slovenijo 11. oktobra čakajo kar štirje referendumi, Delov komentator Janez Markeš pa ocenjuje, da bo glasovanje precej več kot le odločanje o posameznih vprašanjih. Po njegovem bo referendumskega dne v resnici šlo za politično presojo vlade. »Enajstega oktobra bo potekalo glasovanje za ali proti tej vladi,« je dejal v podkastu Od srede do srede.

image_alt
Oktobra bomo na referendumu odločali kar o treh stvareh, tudi o RTV prispevku

Volivci bodo na zakonodajnem referendumu odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in zakonu o RTV Slovenija. Ob tem še vedno poteka zbiranje podpisov za morebitni peti referendum, povezan z omnibusom zakonov nove vlade.

Markeš ostro o referendumskih vprašanjih

Markeš meni, da so bili trije referendumi dodani predvsem zato, da bi desnica lažje mobilizirala svoje volivce. Kritičen je bil tudi do posameznih referendumskih vprašanj.

image_alt
Golob o razpisu »neustavnega referenduma«: »Aktualni oblasti je mar samo za dokazovanje svoje volje«

Referendum o financiranju RTV Slovenija je označil za nesmiseln, saj bi bilo po njegovih besedah javni servis tudi v primeru ukinitve prispevka treba financirati iz državnega proračuna. Referendum o volilni pravici tujcev je po njegovi oceni vprašanje za ustavno sodišče, referendum o socialni pomoči pa je označil za »aboten«.

image_alt
Komentator Janez Markeš udaril: »Janša ujet z roko v žaklju«! Medtem se Hrvati samo čudijo: »Kaj se to dogaja v Sloveniji?«

Posebej je opozoril na zakon o parlamentarni preiskavi, za katerega meni, da ga je treba zaustaviti. Njegovo opozorilo je bilo ostro: če se to ne zgodi, po njegovih besedah Sloveniji grozi »madžarizacija«.

Tudi Toninu ni prizanesel

Markeš je komentiral tudi dogajanje okoli evropskega poslanca Mateja Tonina, ki mu je Evropski parlament odvzel imuniteto. Pri tem je uporabil zelo ostre besede in dejal, da je Tonin »dobil po svojem dolgem nosu«, ob tem pa ga primerjal z Ostržkom.

image_alt
Žerdin in Markeš direktno: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

Koliko časa bo Janša še zdržal? 

Komentator se je dotaknil tudi razmer v vladajoči koaliciji in dejal, da ta po njegovem trenutno deluje »kot namazan stroj«, hkrati pa je kritično ocenil interese, ki naj bi jo poganjali.

Janez Janša FOTO: Blaž Samec
Janez Janša FOTO: Blaž Samec

O Janezu Janši je dejal, da po njegovem naraščajočega nezadovoljstva ne bo mogel dolgo vzdržati, vendar je dodal, da tudi tisti, ki se predstavljajo kot alternativa, po njegovi oceni niso brez odgovornosti.

image_alt
Katoliška cerkev Janši pomagala do velikega števila glasov? To razkril Delov komentator Markeš

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

referendumJanez JanšaMatej ToninreferendumiJanez MarkešRTV Slovenijadelood srede do srede
ZADNJE NOVICE
20:17
Novice  |  Slovenija
IZREDNI NADZOR

Tragedija na primorski avtocesti: Darsov nadzor pokazal, da je tovornjak predolgo stal v odstavni niši

V silovitem trčenju so umrli štiriletni in 11-letni otrok ter 74-letna ženska, še dve osebi pa sta bili poškodovani.
16. 9. 2026 | 20:17
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Ali lahko zahtevam razveljavitev oporoke zaradi očetove demence?

Pisala nam je bralka, katere dementni oče je tik pred smrtjo spreminjal oporoko.
Boštjan J. Turk16. 9. 2026 | 20:00
19:40
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Ljubi ali nadzoruje? Othellov sindrom lahko razbije še tako trdno zvezo

Posameznik je prepričan, da mu je partner nezvest, čeprav za to nima nobenih dokazov.
16. 9. 2026 | 19:40
19:39
Bulvar  |  Šokkast
ISKRENA IZPOVED

Slovenska pevka utišala zlobne jezike: Za vse, ki misijo, da mi to plačujejo starši ... (VIDEO)

Mlada pevka Neža Rebernik Jamnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Zha, je v novem ŠOKkastu odkrito spregovorila o plati glasbene kariere, ki je poslušalci in gledalci pogosto ne vidijo. Videospoti, snemanja, glasbeniki in produkcija namreč stanejo.
16. 9. 2026 | 19:39
19:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA JADRALNEGA PADALCA

Drama na Lijaku: takoj po vzletu ga je zaneslo v skalo, sumijo na zlom pogačice

Poškodbe 46-letnik iz Italije so se izkazale za hujše, kot je sprva kazalo.
16. 9. 2026 | 19:11
19:04
Novice  |  Slovenija
OCENA AKTUALNEGA DOGAJANJA

Delov komentator Markeš pred referendumi udaril po Janši: »Koliko časa bo še zdržal?«

Tudi Toninu ni prizanesel, ocenil je, da je »dobil po svojem dolgem nosu«.
16. 9. 2026 | 19:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Paradoks: zakaj lahko nenadoma ostanete brez denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TOM TELEFON

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kakšen model je primeren za vas?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kaj če z vlaganjem izgubim denar?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
CELJSKI SEJEM

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Se lahko zgodi spletni vdor v medicinske aparate?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki