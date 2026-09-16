Delov komentator Markeš pred referendumi udaril po Janši: »Koliko časa bo še zdržal?«

Slovenijo 11. oktobra čakajo kar štirje referendumi, Delov komentator Janez Markeš pa ocenjuje, da bo glasovanje precej več kot le odločanje o posameznih vprašanjih. Po njegovem bo referendumskega dne v resnici šlo za politično presojo vlade. »Enajstega oktobra bo potekalo glasovanje za ali proti tej vladi,« je dejal v podkastu Od srede do srede.

Volivci bodo na zakonodajnem referendumu odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in zakonu o RTV Slovenija. Ob tem še vedno poteka zbiranje podpisov za morebitni peti referendum, povezan z omnibusom zakonov nove vlade.

Markeš ostro o referendumskih vprašanjih

Markeš meni, da so bili trije referendumi dodani predvsem zato, da bi desnica lažje mobilizirala svoje volivce. Kritičen je bil tudi do posameznih referendumskih vprašanj.

Referendum o financiranju RTV Slovenija je označil za nesmiseln, saj bi bilo po njegovih besedah javni servis tudi v primeru ukinitve prispevka treba financirati iz državnega proračuna. Referendum o volilni pravici tujcev je po njegovi oceni vprašanje za ustavno sodišče, referendum o socialni pomoči pa je označil za »aboten«.

Posebej je opozoril na zakon o parlamentarni preiskavi, za katerega meni, da ga je treba zaustaviti. Njegovo opozorilo je bilo ostro: če se to ne zgodi, po njegovih besedah Sloveniji grozi »madžarizacija«.

Tudi Toninu ni prizanesel

Markeš je komentiral tudi dogajanje okoli evropskega poslanca Mateja Tonina, ki mu je Evropski parlament odvzel imuniteto. Pri tem je uporabil zelo ostre besede in dejal, da je Tonin »dobil po svojem dolgem nosu«, ob tem pa ga primerjal z Ostržkom.

Koliko časa bo Janša še zdržal?

Komentator se je dotaknil tudi razmer v vladajoči koaliciji in dejal, da ta po njegovem trenutno deluje »kot namazan stroj«, hkrati pa je kritično ocenil interese, ki naj bi jo poganjali.

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

O Janezu Janši je dejal, da po njegovem naraščajočega nezadovoljstva ne bo mogel dolgo vzdržati, vendar je dodal, da tudi tisti, ki se predstavljajo kot alternativa, po njegovi oceni niso brez odgovornosti.