  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELO OSEBEN ODZIV

Delov komentator Markeš razkril: »Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal: 'Glej ga, komunista!'« (VIDEO)

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.
Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.  FOTO: Ronen Zvulun Afp/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.  FOTO: Ronen Zvulun Afp/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 

Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp

Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp

Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.  FOTO: Ronen Zvulun Afp/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 
Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp
Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 2. 11. 2026 | 20:30
 2. 11. 2026 | 20:31
5:08
A+A-

Novinar in komentator Dela Janez Markeš se je po razkritju tednika Mladina o domnevno organiziranih spletnih napadih iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše znova oglasil. Tokrat je spregovoril tudi o pretresljivi osebni izkušnji, ki jo je doživel na dan spomina na mrtve. Med urejanjem družinskega groba naj bi ga mimoidoči moški označil za komunista.

Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Zelo oseben odziv

Novinar Janez Markeš, ki se je po nastopu v oddaji Marcel znašel na udaru žaljivih spletnih komentarjev, je po nedavnem razkritju tednika Mladina javno spregovoril o pritiskih, ki jih doživlja. Njegov odziv je bil tokrat še posebej oseben. Najprej se je zahvalil Mladini, novinarju Borutu Mekini in celotni ekipi, ki je razkrila domnevno organizirano širjenje diskreditacijskih objav, pri katerem naj bi sodelovali tudi ljudje iz kabineta predsednika vlade. Zahvalil se je tudi številnim Slovencem, ki so mu izrazili podporo, posebej Inštitutu 8. marec in Niki Kovač. Kot je povedal, je sporočila podpore prejemal tudi iz tujine, med drugim iz Anglije, ZDA, Nemčije, Hrvaške, Italije, Belgije in Francije.

»Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal žaljivke«

Nato je opisal dogodek, ki naj bi se zgodil 1. novembra, na dan spomina na mrtve, ko sta z ženo urejala družinski grob. »Z ženo sva urejevala grob mojega očeta, matere in brata. Mimo pride moški, starejši moški, s svojo ženo, in reče: 'Glej ga, komunista.'« Markeš je priznal, da je v tistem trenutku težko ostal miren. »Težko je vzdržati trenutek in se ne spustiti pod nivo. Vendar se nisem mogel kaj, da sem ga vprašal, kaj misli, in mu na koncu rekel, da je idiot.« Dogodek ga je očitno močno prizadel, saj ga je povezal s širjenjem sovraštva in političnimi diskreditacijami v državi.

Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp
Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp

»Kako nizko sežejo te metode: na grobu mojega očeta, matere in brata poslušaš žaljivke, ki so plod greznice, ki so plod diskvalifikacij, stopnjevanja sovraštva v Sloveniji, ustvarjanja družbene klime, ki je nikoli ne bi smelo biti.«

»Ime igre gre v kabinet predsednika vlade Janeza Janše«

Markeš je v svojem najnovejšem odzivu odgovornost za politično ozračje in napade, ki jih opisuje, pripisal predsedniku vlade. »Povejmo, kaj je ime igre. Ime igre gre v kabinet predsednika vlade Janeza Janše, ki je nekdo, ki naj bi veljal za simbol osamosvojitve, vendar je daleč proč od tega.« Spomnil je tudi na čas slovenskega osamosvajanja in prizadevanja za demokracijo. Po njegovih besedah osamosvojitev ni bila zasluga enega človeka, temveč vseh, ki so si prizadevali za samostojno državo. »Osamosvojitev Slovenije smo mi vsi, Slovenci, ki smo se prizadevali že od tedaj, ko smo ga spravljali iz zapora, skupaj s četverico, ko smo se borili za samostojno Slovenijo, ko smo se borili za demokracijo.« Prepričan je, da je današnja politična stvarnost daleč od idealov tistega časa.

Omenil Patrio, Black Cube in Netanjahuja

V nadaljevanju je Markeš ostro kritiziral Janševo politično preteklost in delovanje sedanje vlade. Omenil je orožarske afere, Patrio, domnevno obvladovanje medijev, odnose z Madžarsko ter povezovanje z Izraelom in premierjem Benjaminom Netanjahujem. Posebej je izpostavil afero Black Cube, za katero meni, da resno ogroža slovensko suverenost in demokracijo. Po njegovem je sicer največja težava naraščajoče sovraštvo v družbi. »Krona dogajanja je sovraštvo v Sloveniji, naraščajoča nesoglasja, tisto, kar nas dela nervozne, živčne, tesnobne. In tega ne smemo dovoliti.«

Ostro tudi nad Stevanovića in vladajočo koalicijo

Markeš je bil kritičen tudi do predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in delovanja vladajoče koalicije.

»To, kar opazujemo v dejanjih Zorana Stevanovića kot predsednika državnega zbora, je natanko nasprotje od tega,« je dejal ob razpravi o demokraciji, pravni državi in spoštovanju institucij. Kritiziral je tudi ravnanje oblasti na področjih šolstva in zdravstva ter izrazil prepričanje, da se Slovenija oddaljuje od družbe, kakršno so si predstavljali v času osamosvajanja. Ob tem je opozoril, da lahko po njegovem tarča političnih napadov postane vsak, ki nasprotuje oblasti.

»Ne pustimo se ustrahovati!«

Svoj odziv je sklenil s pozivom k povezovanju in vztrajanju pri demokratičnih načelih. »Vsakdo od nas je lahko tarča napadov, in tudi je tarča napadov v trenutku, ko se počutijo ogrožene. Ta pritisk je pač treba vzdržati.«

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Janez JanšaSlovenijapolitikanovinarjimedijiJanez MarkešmladinaBorut MekinaInštitut 8. marecZoran StevanovićBenjamin NetanjahuBlack Cubepolitični pritiskisovražni govor
ZADNJE NOVICE
20:47
Novice  |  Slovenija
SRAMOTA NA GOVEJKU

Žalosten prizor na priljubljeni izletniški točki: »Včasih je res težko razumeti ljudi«

Na Govejku iščejo posameznike, podjetja, mizarje ali izdelovalce otroških igral, ki bi lahko pomagali z materialom, delom ali sponzorstvom nove gugalnice.
2. 11. 2026 | 20:47
20:30
Novice  |  Slovenija
ZELO OSEBEN ODZIV

Delov komentator Markeš razkril: »Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal: 'Glej ga, komunista!'« (VIDEO)

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.
2. 11. 2026 | 20:30
20:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLOČIN

Grozljiv napad na kmetiji: 50-letnika ustrelili, mučili in mu odrezali ušesi

Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, policija pa je že prijela pet osumljencev.
2. 11. 2026 | 20:25
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 3. do 9. novembra: Pri nekom lahko spogledovanje preraste v ljubezen

Tedenski horoskop napoveduje priložnosti za napredovanje, zaslužek in ljubezen. Konec tedna bo nekaterim bolj koristil počitek.
2. 11. 2026 | 20:00
19:44
Lifestyle  |  Stil
PRAVA RESNICA

Ne verjemite pravljicam o seksu: tako dolgo v povprečju traja spolni odnos

Zgodbe o maratonskem tantričnem seksu in predigri so večinoma zgolj pravljice.
2. 11. 2026 | 19:44
19:42
Novice  |  Slovenija
OD BLEDA DO GLASGOWA

Bratuškova jih je preštela, pa udarila po Janši: »Le zakaj Vučiću ni upal postaviti ultimata? Česa se boji?«

Naštela je sedem srečanj slovenskega predsednika vlade in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS.
2. 11. 2026 | 19:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki