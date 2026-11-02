Delov komentator Markeš razkril: »Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal: 'Glej ga, komunista!'« (VIDEO)

Novinar in komentator Dela Janez Markeš se je po razkritju tednika Mladina o domnevno organiziranih spletnih napadih iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše znova oglasil. Tokrat je spregovoril tudi o pretresljivi osebni izkušnji, ki jo je doživel na dan spomina na mrtve. Med urejanjem družinskega groba naj bi ga mimoidoči moški označil za komunista.

Janez Markeš FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Zelo oseben odziv

Novinar Janez Markeš, ki se je po nastopu v oddaji Marcel znašel na udaru žaljivih spletnih komentarjev, je po nedavnem razkritju tednika Mladina javno spregovoril o pritiskih, ki jih doživlja. Njegov odziv je bil tokrat še posebej oseben. Najprej se je zahvalil Mladini, novinarju Borutu Mekini in celotni ekipi, ki je razkrila domnevno organizirano širjenje diskreditacijskih objav, pri katerem naj bi sodelovali tudi ljudje iz kabineta predsednika vlade. Zahvalil se je tudi številnim Slovencem, ki so mu izrazili podporo, posebej Inštitutu 8. marec in Niki Kovač. Kot je povedal, je sporočila podpore prejemal tudi iz tujine, med drugim iz Anglije, ZDA, Nemčije, Hrvaške, Italije, Belgije in Francije.

»Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal žaljivke«

Nato je opisal dogodek, ki naj bi se zgodil 1. novembra, na dan spomina na mrtve, ko sta z ženo urejala družinski grob. »Z ženo sva urejevala grob mojega očeta, matere in brata. Mimo pride moški, starejši moški, s svojo ženo, in reče: 'Glej ga, komunista.'« Markeš je priznal, da je v tistem trenutku težko ostal miren. »Težko je vzdržati trenutek in se ne spustiti pod nivo. Vendar se nisem mogel kaj, da sem ga vprašal, kaj misli, in mu na koncu rekel, da je idiot.« Dogodek ga je očitno močno prizadel, saj ga je povezal s širjenjem sovraštva in političnimi diskreditacijami v državi.

Janez Janša. FOTO: Ronen Zvulun Afp

»Kako nizko sežejo te metode: na grobu mojega očeta, matere in brata poslušaš žaljivke, ki so plod greznice, ki so plod diskvalifikacij, stopnjevanja sovraštva v Sloveniji, ustvarjanja družbene klime, ki je nikoli ne bi smelo biti.«

»Ime igre gre v kabinet predsednika vlade Janeza Janše«

Markeš je v svojem najnovejšem odzivu odgovornost za politično ozračje in napade, ki jih opisuje, pripisal predsedniku vlade. »Povejmo, kaj je ime igre. Ime igre gre v kabinet predsednika vlade Janeza Janše, ki je nekdo, ki naj bi veljal za simbol osamosvojitve, vendar je daleč proč od tega.« Spomnil je tudi na čas slovenskega osamosvajanja in prizadevanja za demokracijo. Po njegovih besedah osamosvojitev ni bila zasluga enega človeka, temveč vseh, ki so si prizadevali za samostojno državo. »Osamosvojitev Slovenije smo mi vsi, Slovenci, ki smo se prizadevali že od tedaj, ko smo ga spravljali iz zapora, skupaj s četverico, ko smo se borili za samostojno Slovenijo, ko smo se borili za demokracijo.« Prepričan je, da je današnja politična stvarnost daleč od idealov tistega časa.

Omenil Patrio, Black Cube in Netanjahuja

V nadaljevanju je Markeš ostro kritiziral Janševo politično preteklost in delovanje sedanje vlade. Omenil je orožarske afere, Patrio, domnevno obvladovanje medijev, odnose z Madžarsko ter povezovanje z Izraelom in premierjem Benjaminom Netanjahujem. Posebej je izpostavil afero Black Cube, za katero meni, da resno ogroža slovensko suverenost in demokracijo. Po njegovem je sicer največja težava naraščajoče sovraštvo v družbi. »Krona dogajanja je sovraštvo v Sloveniji, naraščajoča nesoglasja, tisto, kar nas dela nervozne, živčne, tesnobne. In tega ne smemo dovoliti.«

Ostro tudi nad Stevanovića in vladajočo koalicijo

Markeš je bil kritičen tudi do predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in delovanja vladajoče koalicije.

»To, kar opazujemo v dejanjih Zorana Stevanovića kot predsednika državnega zbora, je natanko nasprotje od tega,« je dejal ob razpravi o demokraciji, pravni državi in spoštovanju institucij. Kritiziral je tudi ravnanje oblasti na področjih šolstva in zdravstva ter izrazil prepričanje, da se Slovenija oddaljuje od družbe, kakršno so si predstavljali v času osamosvajanja. Ob tem je opozoril, da lahko po njegovem tarča političnih napadov postane vsak, ki nasprotuje oblasti.

»Ne pustimo se ustrahovati!«

Svoj odziv je sklenil s pozivom k povezovanju in vztrajanju pri demokratičnih načelih. »Vsakdo od nas je lahko tarča napadov, in tudi je tarča napadov v trenutku, ko se počutijo ogrožene. Ta pritisk je pač treba vzdržati.«