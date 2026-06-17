Slovenska podjetja z najvišjimi prihodki: to je seznam TOP 300

Po poročanju časnika Delo in novinarja Karla Lipnika lestvica TOP 300 največjih slovenskih podjetij za leto 2025 razkriva pomembne spremembe v strukturi slovenskega gospodarstva. Čeprav po prihodkih še naprej prevladujejo energetski trgovci, njihova prednost postopoma slabi. V ospredje vse bolj stopajo podjetja z višjo dodano vrednostjo, predvsem farmacevtska industrija. Med vsemi družbami najbolj izstopa Krka, ki vodi po ustvarjeni dodani vrednosti, dobičku in številu zaposlenih, hkrati pa ostaja tudi med največjimi po prihodkih.

Lestvica temelji na nekonsolidiranih podatkih Ajpesa, kar pomeni, da prikazuje poslovanje posameznih družb in ne poslovnih skupin. Na vrhu lestvice po prihodkih ostaja Petrol, ki je lani ustvaril 4,4 milijarde evrov prihodkov. To je sedem odstotkov manj kot leto prej. Upad je posledica manjšega obsega prodaje v Sloveniji in veleprodaje naftnih derivatov v zahodni Evropi. Kljub temu je skupina Petrol na ravni celotne skupine uspela padec nadomestiti z rastjo prodaje na drugih balkanskih trgih, zato so se skupinski prihodki povečali za pol odstotka.

Tudi Holding Slovenske elektrarne (HSE) je občutil ohlajanje energetskih trgov. Prihodki družbe so se zmanjšali za 12 odstotkov, vendar je z več kot 3,2 milijarde evrov prihodkov ohranila drugo mesto na lestvici. Prevlada energetskih trgovcev na vrhu lestvice se zmanjšuje zaradi nižjih cen energentov in vse ostrejše konkurence na evropskih trgih. Na lestvici sicer še ni Gen-I, saj podatki o lanskem poslovanju še niso javno dostopni. Če bi bili objavljeni, bi se družba po prihodkih verjetno uvrstila med največja slovenska podjetja. Na tretjem mestu po prihodkih ostaja Gorenje, ki je lani ustvarilo le približno 50 milijonov evrov manj prihodkov kot HSE. Prihodke je povečalo za odstotek in z več kot 3,1 milijarde evrov ostaja eno največjih industrijskih podjetij v Sloveniji.

Četverico največjih podjetij po prihodkih sestavljajo Petrol, HSE, Gorenje in Krka.

Med deseterico največjih po prihodkih ostaja tudi Belektron, čeprav je zaradi padca cen emisijskih kuponov in močnejše konkurence ustvaril kar 43 odstotkov manj prihodkov kot leto prej. Podjetje v letnem poročilu pojasnjuje, da so cene emisijskih kuponov v prvi polovici leta občutno padle, nato pa se začele postopoma pobirati.

Deseterico največjih zaključuje Revoz, ki je lani ustvaril devet odstotkov manj prihodkov. Družba si izboljšanje rezultatov obeta letos po začetku proizvodnje električnega twinga. Med družbami z največjo rastjo prihodkov izstopa tudi Mol Slovenija, ki je prihodke povečal za več kot četrtino, čeprav je del rasti posledica prerazporeditve poslov z drugo slovensko družbo skupine Mol.

Farmacevtska podjetja vse pomembnejša za slovensko gospodarstvo

Čeprav energetska podjetja po prihodkih še vedno zasedajo najvišja mesta, farmacevtska industrija vse bolj krepi svoj položaj. Med petimi največjimi podjetji po prihodkih sta že dva od treh največjih farmacevtov v Sloveniji. Krka je prihodke povečala za osem odstotkov in se približala meji dveh milijard evrov. Lek je prihodke povečal za odstotek in ustvaril približno 1,5 milijarde evrov prihodkov.

Vloga farmacevtske industrije bi bila na lestvici še izrazitejša, če bi bili že dostopni podatki za Novartis Slovenija. Po ocenah bi se družba uvrščala med največje delodajalce in ustvarjalce dodane vrednosti v državi.

Krka z naskokom vodi po dodani vrednosti

Pravo sliko uspešnosti podjetij pokaže razvrstitev po ustvarjeni dodani vrednosti. Po tem kazalniku je Krka daleč pred vsemi konkurenti. Novomeška družba je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti, kar je skoraj dvakrat več od drugouvrščenega Darsa. Krka že več let vodi tudi po EBITDA in čistem dobičku.

Med trojico največjih po dodani vrednosti se poleg Krke uvrščata še Dars in Lek. Dars je ustvaril več kot pol milijarde evrov dodane vrednosti, Lek pa 377 milijonov evrov. Dodana vrednost Darsa se je povečala za tri odstotke. Rast je nekoliko omejilo podaljšanje veljavnosti letnih vinjet, zaradi česar je moral del prihodkov prenesti v letošnje leto. Večji učinek tega ukrepa bo po ocenah viden šele v letošnjem poslovanju.

Dodana vrednost na zaposlenega FOTO: Delo

Kolektor Etra med največjimi zmagovalci leta

Med najbolj izstopajočimi zgodbami leta je Kolektor Etra. Proizvajalec transformatorjev je ustvarjeno dodano vrednost povečal za kar 47 odstotkov in dosegel 184 milijonov evrov. S tem se je družba prebila med deseterico največjih podjetij po dodani vrednosti. Hkrati se je uvrstila tudi med vodilne po EBITDA in čistem dobičku, kar potrjuje njeno hitro rast.

Krka vodi tudi po zaposlenosti

Tudi po številu zaposlenih ostaja Krka največja slovenska družba. Število zaposlenih po delovnih urah je lani povečala za skoraj šestino. Krka zaposluje približno dvakrat več ljudi kot drugouvrščeno Gorenje. Takoj za Gorenjem se po številu zaposlenih uvršča Lek.

Visoko bi bil uvrščen tudi Mercator, vendar njegovi podatki za leto 2025 še niso bili objavljeni. Po zadnjih dostopnih podatkih ima največji slovenski trgovec z živili skoraj toliko zaposlenih kot Krka.

Podjetja z največ zaposlenimi FOTO: Delo

Največji dobiček ponovno pri Krki

Krka je leta 2025 ponovno ustvarila največji čisti dobiček med slovenskimi gospodarskimi družbami. Ta se je povečal za četrtino in se približal 400 milijonom evrov. Na drugem mestu po ustvarjenem dobičku ostaja HSE, ki je dobiček povečal za 12 odstotkov.

Visoko na lestvici dobičkonosnosti sta se znašli tudi družbi Amal naložbe in EGS Razvoj in investicije, vendar predvsem zaradi enkratnih učinkov. Amal naložbe je pomemben del dobička ustvarila s prodajo deleža v pekarski skupini Don Don mehiškemu velikanu Grupo Bimbo. Družba EGS Razvoj in investicije pa je med največje po dobičku prišla predvsem zaradi prejetih odškodnin, povezanih z rudnikom in termoelektrarno Ugljevik v Bosni in Hercegovini.

Iz deseterice največjih po dobičku je medtem zdrsnil Telekom Slovenije, ki je leto prej pomemben del rezultata ustvaril z odpravo slabitve kosovske družbe Ipko. Med največje dobičkarje pa se je prebil Kolektor Etra, ki je čisti dobiček povečal za kar 72 odstotkov.

Največji dobički FOTO: Delo

Na lestvici manjkajo nekatera velika podjetja

Lestvica TOP 300 ne zajema vseh največjih slovenskih podjetij. Temelji namreč na javno objavljenih letnih poročilih v sistemu Ajpes. Del velikih družb je vključen v poslovne skupine, ki svojih revidiranih poročil niso dolžne objaviti pred koncem avgusta, nekatera podjetja pa za objavo podatkov ne dajo soglasja.

Zaradi tega na lestvici med drugim manjkajo Gen-I, Mercator, Novartis Slovenija in nekatera druga pomembna podjetja.

Kljub tem omejitvam rezultati jasno kažejo, da se težišče slovenskega gospodarstva vse bolj premika proti dejavnostim z višjo dodano vrednostjo. Najizrazitejši simbol tega trenda ostaja Krka, ki po večini ključnih kazalnikov prepričljivo vodi med slovenskimi podjetji.