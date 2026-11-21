Družba Delo mediji in Delov poslovni center (DPC) sta na jubilejnem desetem gala dogodku na Brdu pri Kranju slavnostno razglasila podjetniške zvezde za leto 2026. To so podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti. »Pred desetimi leti smo projekt Delove podjetniške zvezde začeli z jasnim namenom – prepoznati in predstaviti slovenska podjetja, ki dosegajo nadpovprečne poslovne rezultate in uspešno konkurirajo na mednarodnih trgih. V tem času smo predstavili več kot sto podjetij iz različnih gospodarskih panog, pregledali smo jih več kot tisoč. Pokazali smo, da ima Slovenija podjetja, ki so sposobna tekmovati z najboljšimi na svetu,« je v uvodnem nagovoru poudaril Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela.

Pokazali smo, da ima Slovenija podjetja, ki so sposobna tekmovati z najboljšimi na svetu.

Zbrane goste je nagovoril tudi podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki je dejal, da ko v jasni noči pogledamo v nebo, pravzaprav gledamo v preteklost. »Ne vidimo zvezd, kakršne so nocoj, ampak svetlobo, ki je z njih odpotovala pred tisočletji. Pri podjetniških zvezdah je nekoliko drugače, saj gledamo v prihodnost, ki pa je svetla zaradi odločitev iz preteklosti.« Razvoj je velika ideja in pripravljenost odreči se delu sedanjosti zaradi vere v prihodnost. Je odločitev, ki jo sprejmeš danes, čeprav veš, da bo njena svetloba potovala leta, preden jo bo sploh kdo opazil.

Zmagovalca in nominiranci

Med petimi nominiranimi malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) je strokovno komisijo najbolj prepričalo podjetje Sensum. Njihove visokotehnološke naprave s strojnim vidom za avtomatsko vizualno kontrolo tablet, kapsul in farmacevtskih procesov uporabljajo največji svetovni farmacevtski velikani. Kot je ob prevzemu priznanja povedal direktor podjetja dr. Rok Bernard, imamo v Sloveniji veliko dobrih raziskovalnih organizacij in odlične raziskovalce. »Imamo veliko znanja, pretvoriti ga v izdelke, ki bodo globalno uspešni, pa je druga stvar. Potrebujemo več podjetniškega znanja in predvsem razumevanja trga, da lahko naredimo izdelek, ki odgovarja na potrebe trga,« je poudaril Bernard. To v podjetju znajo in zato so tako uspešni.

Nominiranci letošnjih Delovih podjetniških zvezd v družbi gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter vodstva medijske hiše Delo FOTO: Blaž Samec

Med tremi velikimi podjetji pa je komisija izbrala Nektar Naturo. Njihove napitke ter točilne sisteme poznajo gostje od prestižnih hotelskih verig do luksuznih križark in rajskih Maldivov. Direktorse je najprej zahvalil partnerjem in zaposlenim. »To nagrado prejemam v njihovem imenu. Brez sodelavcev, brez ekipe Nektar Natura ne bi obstajala.« Podjetju uspeh prinaša to, da nikoli niso stavili zgolj na pijače, ampak na celovite rešitve za gostinstvo, hotelirstvo in turizem. »Ta trg je vedno zahteval kompleksne rešitve in mi smo jih razvijali,« je pojasnil. Ključno je bilo povezovanje živilskega in tehničnega znanja, ki sta ga združila s poslovnim partnerjem. Bralci so za svoji zvezdi izbrali podjetje Better v kategoriji MSP, ki razvija digitalne rešitve za zdravstvo. Njihova tehnologija je v ozadju nekaterih najuglednejših evropskih bolnišnic in petih nacionalnih zdravstvenih sistemov. Med velikimi podjetji so bralci največ glasov podelili Ekipi2, kjer razvijajo igre, ki navdušujejo svet. Njihova ambicija je ustvarjati varnejši digitalni svet za otroke in narekovati standarde tudi velikanoma, kot sta Google in Apple.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij so bila nominirana tudi Biosistemika, ki s patentirano tehnologijo odpira vrata revolucionarnemu načinu shranjevanja digitalnih podatkov, DAT-CON, ki ponuja visokotehnološke sisteme za nadzor meja in strateške infrastrukture, ter Mebor, proizvajalec tehnološko naprednih žag. Med velikimi podjetji je bila nominirana še Perutnina Ptuj. Od Ptuja do Dubaja je legendarna Poli postala skoraj nepogrešljivi del trgovskih polic.