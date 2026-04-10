Delovna tragedija povezala Jeseničane, denar zbrali tudi za bagerista, ki je povozil delavca

Prebivalke in prebivalci Jesenic so znova pokazali, kako velika srca imajo. Ko se je na gradbišču med bloki v naselju Center 2 pri urejanju parkirišč smrtno ponesrečil 36-letni delavec Antonio Kostadinov iz Severne Makedonije, so najprej zbrali skoraj šest tisoč evrov za njegovo družino, potem pa so spet stopili skupaj in se odločili še za zbiralno akcijo za bagerista Borisa Đ., ki je bil udeležen v nesreči.

V Sloveniji šele en mesec Nesreča se je konec februarja zgodila med bloki jeseniškega naselja Center 2. Na gradbišču, kjer so urejali parkirišče za stanovalce, je bager povozil Antonia Kostadinova, ki je šele mesec dni prej prišel s trebuhom za kruhom v Slovenijo. Njegove telesne poškodbe so bile tako hude, da je kljub oživljanju umrl na kraju nesreče.

»Antonio je prišel kot mlad in zdrav človek v tujo državo, da bi pomagal svojim domačim, a se je že po enem mesecu zgodila tragedija. Razmišljala sem, kako morajo biti pretreseni njegovi starši. Grozno me je prizadelo, pa še ravno pod mojim oknom se je to zgodilo. Nisem razmišljala, od kod prihaja in katere narodnosti je bil. Samo vedela sem, da je bil eden od prijaznih fantov, ki so pred našimi bloki delali parkirišča za nas in so nas vedno lepo pozdravili. V dveh sekundah sem se odločila, da moramo zbrati denar za njegovo družino,« nam je ob koncu zbiranja denarja za družino pokojnega delavca povedala pobudnica zbiralne akcije Sandra Jakelj, ki živi v stolpnici, pred katero se je zgodila nesreča. Tudi sama je že izkusila, kako je, če izgubiš bližnjega, saj je pred 14 leti zaradi neozdravljive bolezni izgubila sina. Imel je komaj 12 let.

Strti bagerist

Prav tako kot Antonia niti Borisa Đ. na Jesenicah sploh niso poznali, a so se kljub temu odločili, da mu pomagajo. »Nismo ga mogli pustiti samega v tej tragediji,« pripoveduje srčna Jeseničanka. »Vsi smo bili pretreseni zaradi Antonieve smrti, kmalu pa smo začeli razmišljati tudi o bageristu. Slišali smo, da je bil povsem strt, da ga je zelo močno prizadelo, saj je v nesrečnem dogodku prav on sedel v bagru. Tudi on je v Sloveniji tujec, prihaja iz Doboja, kjer ima štiri otroke. Hoteli smo mu pomagati, saj se zavedamo, v kako hudi situaciji se je znašel.«

1120 EVROV so zbrali za Borisa.

Vest o drugi zbiralni akciji se je hitro razširila po soseski in k zbiranju so ponovno pristopili stanovalci okoliških blokov in člani makedonskega kulturnega društva Ilinden. Pri zbiranju so Sandri pomagali še Hasna Dugonjić, Dragica Rožič in Niko Kešina, ki je o akciji obveščal tudi na družbenih omrežjih. Zbrali so 1120 evrov. »Jeseničani smo spet pokazali solidarnost in empatijo do človeka, ki se je znašel v hudi stiski. Najbolj me je ganilo, da pri tem ni bilo nobenega obsojanja. Vsi smo razumeli, da je šlo za nesrečo in nihče ne bi želel biti v njegovi koži. Bagerist je bil ganjen do solz. Iskreno se je zahvalil vsem dobrim ljudem in sporočil, da mu ta naša podpora ogromno pomeni. Rekel je, da ne more verjeti, da smo mislili tudi nanj,« pripoveduje Sandra, ki se je osebno odpravila do njega in mu v navzočnosti njegovih sorodnikov in dveh prič, Zorana in Ruže Mitrovića, izročila zbrani denar.

Multikulti

Ta zbiralna akcija je spet pokazala, da so Jesenice, kjer živijo ljudje zelo različnih narodnosti, nekaj posebnega, pove Sandra. »Pri nas ni pomembno, katere narodnosti in od kod si. Pomembno je, da si človek. Lahko bi obsojali, ampak nismo!«

Na družbenih omrežjih so se medtem že pojavili pozivi, da bi lahko Sandra za svoje delo prejela občinsko priznanje. A sama ostaja skromna. »Nisem samo jaz zaslužna za to. Vsi smo to naredili,« poudari. »Brez vseh nas ne bi bilo nič. Vsi smo začutili, da smo vendar vsi ljudje in da si moramo pomagati v stiski, ne glede na narodnost. Res smo na Jesenicah multikulti v komšiluku, to je naš slogan,« je prepričana ter ponosna na svoje sosede in vse Jeseničanke in Jeseničane, ki so stopili skupaj in sodelovali v tej misiji dobrote in solidarnosti.

Srčne Jeseničanke Sandra Jakelj, Hasna Dugonjić in Dragica Rožič FOTO: osebni arhiv

Nesreča se je zgodila na gradbišču med bloki. FOTO: stanovalci soseske Center 2

Sandra je denar izročila pretresenemu bageristu, ki prihaja iz Doboja v Bosni. FOTO: stanovalci soseske Center 2