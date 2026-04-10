VELIKA SRCA

Delovna tragedija povezala Jeseničane, denar zbrali tudi za bagerista, ki je povozil delavca

Sandra Jakelj je ponosna na someščane, ki ne obsojajo, ampak pomagajo.
Pretreseni domačini so Makedoncu prižgali svečko. FOTO: stanovalci soseske Center 2

Srčne Jeseničanke Sandra Jakelj, Hasna Dugonjić in Dragica Rožič FOTO: osebni arhiv

Nesreča se je zgodila na gradbišču med bloki. FOTO: stanovalci soseske Center 2

Antonio Kostadinov se je smrtno ponesrečil le mesec dni po prihodu v Slovenijo. FOTO: FB/Jeseničani za Jesenice in boljši jutri

Sandra je denar izročila pretresenemu bageristu, ki prihaja iz Doboja v Bosni. FOTO: stanovalci soseske Center 2

Tina Horvat
 10. 4. 2026 | 10:12
4:42
Prebivalke in prebivalci Jesenic so znova pokazali, kako velika srca imajo. Ko se je na gradbišču med bloki v naselju Center 2 pri urejanju parkirišč smrtno ponesrečil 36-letni delavec Antonio Kostadinov iz Severne Makedonije, so najprej zbrali skoraj šest tisoč evrov za njegovo družino, potem pa so spet stopili skupaj in se odločili še za zbiralno akcijo za bagerista Borisa Đ., ki je bil udeležen v nesreči.

V Sloveniji šele en mesec

Nesreča se je konec februarja zgodila med bloki jeseniškega naselja Center 2. Na gradbišču, kjer so urejali parkirišče za stanovalce, je bager povozil Antonia Kostadinova, ki je šele mesec dni prej prišel s trebuhom za kruhom v Slovenijo. Njegove telesne poškodbe so bile tako hude, da je kljub oživljanju umrl na kraju nesreče.

»Antonio je prišel kot mlad in zdrav človek v tujo državo, da bi pomagal svojim domačim, a se je že po enem mesecu zgodila tragedija. Razmišljala sem, kako morajo biti pretreseni njegovi starši. Grozno me je prizadelo, pa še ravno pod mojim oknom se je to zgodilo. Nisem razmišljala, od kod prihaja in katere narodnosti je bil. Samo vedela sem, da je bil eden od prijaznih fantov, ki so pred našimi bloki delali parkirišča za nas in so nas vedno lepo pozdravili. V dveh sekundah sem se odločila, da moramo zbrati denar za njegovo družino,« nam je ob koncu zbiranja denarja za družino pokojnega delavca povedala pobudnica zbiralne akcije Sandra Jakelj, ki živi v stolpnici, pred katero se je zgodila nesreča. Tudi sama je že izkusila, kako je, če izgubiš bližnjega, saj je pred 14 leti zaradi neozdravljive bolezni izgubila sina. Imel je komaj 12 let.

Strti bagerist

Prav tako kot Antonia niti Borisa Đ. na Jesenicah sploh niso poznali, a so se kljub temu odločili, da mu pomagajo. »Nismo ga mogli pustiti samega v tej tragediji,« pripoveduje srčna Jeseničanka. »Vsi smo bili pretreseni zaradi Antonieve smrti, kmalu pa smo začeli razmišljati tudi o bageristu. Slišali smo, da je bil povsem strt, da ga je zelo močno prizadelo, saj je v nesrečnem dogodku prav on sedel v bagru. Tudi on je v Sloveniji tujec, prihaja iz Doboja, kjer ima štiri otroke. Hoteli smo mu pomagati, saj se zavedamo, v kako hudi situaciji se je znašel.«

1120 EVROV so zbrali za Borisa.

Vest o drugi zbiralni akciji se je hitro razširila po soseski in k zbiranju so ponovno pristopili stanovalci okoliških blokov in člani makedonskega kulturnega društva Ilinden. Pri zbiranju so Sandri pomagali še Hasna Dugonjić, Dragica Rožič in Niko Kešina, ki je o akciji obveščal tudi na družbenih omrežjih. Zbrali so 1120 evrov. »Jeseničani smo spet pokazali solidarnost in empatijo do človeka, ki se je znašel v hudi stiski. Najbolj me je ganilo, da pri tem ni bilo nobenega obsojanja. Vsi smo razumeli, da je šlo za nesrečo in nihče ne bi želel biti v njegovi koži. Bagerist je bil ganjen do solz. Iskreno se je zahvalil vsem dobrim ljudem in sporočil, da mu ta naša podpora ogromno pomeni. Rekel je, da ne more verjeti, da smo mislili tudi nanj,« pripoveduje Sandra, ki se je osebno odpravila do njega in mu v navzočnosti njegovih sorodnikov in dveh prič, Zorana in Ruže Mitrovića, izročila zbrani denar.

Multikulti

Ta zbiralna akcija je spet pokazala, da so Jesenice, kjer živijo ljudje zelo različnih narodnosti, nekaj posebnega, pove Sandra. »Pri nas ni pomembno, katere narodnosti in od kod si. Pomembno je, da si človek. Lahko bi obsojali, ampak nismo!«

Rekel je, da ne more verjeti, da smo mislili tudi nanj.

Na družbenih omrežjih so se medtem že pojavili pozivi, da bi lahko Sandra za svoje delo prejela občinsko priznanje. A sama ostaja skromna. »Nisem samo jaz zaslužna za to. Vsi smo to naredili,« poudari. »Brez vseh nas ne bi bilo nič. Vsi smo začutili, da smo vendar vsi ljudje in da si moramo pomagati v stiski, ne glede na narodnost. Res smo na Jesenicah multikulti v komšiluku, to je naš slogan,« je prepričana ter ponosna na svoje sosede in vse Jeseničanke in Jeseničane, ki so stopili skupaj in sodelovali v tej misiji dobrote in solidarnosti. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
