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KADROVSKE SPREMEMBE PRI DEMOKRATIH

Demokrate zapušča vidni član, kritičen je do vodenja stranke

Podjetnik, ki je bil član izvršilnega odbora in vodja strateškega sveta Demokratov za gospodarstvo, zapušča stranko.
Mirko Požar FOTO: Jože Suhadolnik 
Mirko Požar FOTO: Jože Suhadolnik 
A. G.
 1. 10. 2026 | 11:27
3:06
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Pri Demokratih Anžeta Logarja prihaja do novega kadrovskega premika. Podjetnik Mirko Požar, ki je bil del vodstva stranke in je sodeloval pri oblikovanju njenega gospodarskega programa, je sporočil, da odstopa iz vseh strankinih organov in hkrati izstopa iz stranke, poroča Siol.net. Požar je svojo odločitev po poročanju portala pojasnil v poslovilnem pismu. Med drugim je zapisal, da je v projekt vložil veliko časa, nekaj denarja in tudi svoje dobro ime, vendar po volitvah ni več dobil stika z vodstvom stranke.

Požar je bil do dosedanjega sodelovanja z Demokrati kritičen predvsem zaradi dogajanja po parlamentarnih volitvah. Po njegovih besedah ga po volitvah nihče iz vodstva ni kontaktiral, zaradi česar je podvomil o tem, ali je njegovo nadaljnje sodelovanje sploh še zaželeno. Ob tem je izrazil tudi nestrinjanje z načinom vodenja stranke. Kljub odločitvi za izstop se je dosedanjim strankarskim kolegom zahvalil za skupno pot in jim zaželel vse dobro. Požar je bil v stranki posebej dejaven na gospodarskem področju. Vodil je strateški svet Demokratov za gospodarstvo in sodeloval pri predstavljanju gospodarskih rešitev stranke.

Sodeloval pri gospodarskem programu

Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je Požar skupaj z Anžetom Logarjem in ekonomistom Igorjem Mastenom predstavljal gospodarski program Demokratov, imenovan Uspešna Slovenija 2034. Med predlaganimi ukrepi so bili povečanje produktivnosti in dodane vrednosti, zmanjšanje regulativnih bremen, davčna razbremenitev dela ter razvojna kapica. Požar je gospodarski program na spletni strani stranke predstavil kot izhodišče za nadaljnji dialog.

Še en kadrovski premik pri Demokratih

Požarjev odhod prihaja v času, ko se Demokrati soočajo še z eno spremembo. Tea Košir, ki je bila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, se vrača v poslanske klopi. O svoji odločitvi je že obvestila predsednika Demokratov Anžeta Logarja. O njenem odstopu se mora formalno še izreči vlada. Koširjeva je bila na ministrstvu pristojna za področje javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva. Po vrnitvi v državni zbor bo poslansko mesto zapustila Elena Zavadlav Ušaj, ki jo je junija nadomestila, ko je Koširjeva prevzela funkcijo državne sekretarke.

Zavadlav Ušajeva je medtem prevzela tudi vodenje poslanske skupine Demokratov. Njena vrnitev v poslanske klopi pa pomeni, da bodo morali Demokrati po odhodu sedanje vodje izbrati tudi novega vodjo oziroma vodjo poslanske skupine. Za stranko Anžeta Logarja tako po volitvah prihaja do več kadrovskih sprememb. Odhod Požarja pomeni tudi izgubo človeka, ki je bil vpet v pripravo gospodarskih rešitev, vrnitev Tee Košir v parlament pa bo prinesla spremembo v poslanski skupini.

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