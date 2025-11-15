Demokrati Anžeta Logarja potrdili volilni program, poglejte, koliko poslancev želijo imeti v DZ po volitvah

V stranki so ukrepe strnili po skupno 15 področjih. To je v skladu z njihovo idejo o številu resorjev in arhitekturo naslednje vlade. Ključno bo povezovanje pri sprejemanju ukrepov z jasno odgovornostjo in merljivimi cilji, da se ljudem povrne zaupanje v delo politike, je v izjavi po programskem kongresu stranke dejal Anže Logar. Med ključnimi točkami programa je strnil boj zoper korupcijo in organiziran kriminal, oblikovanje ugodnejšega gospodarskega okolja z davčnimi razbremenitvami, dvigom splošne dohodninske olajšave in sprostitvijo nesmotrnih regulatornih omejitev.

Pozornost so danes namenili tudi zdravstvu, ukrepe pa je predstavil Tadej Ostrc, državni sekretar na ministrstvu za zdravje v aktualni vladi v času prejšnjega zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana. Poudaril je, da je bilo obljub o zdravstvu dovolj, stranka pa se zavzema za dostopno, pravično in delujoče zdravstvo, ki mora sloneti na štirih strateških stebrih. Ti so regionalizacija zdravstva, digitalizacija, krepitev primarne ravni urgentne medicine in finančna vzdržnost.

Na področju pravne države so izpostavili nujo po organizacijski, kadrovski, tehnološki in ekonomski okrepitvi pravosodja. Pravnik Matej Avbelj je tudi v luči ukrepov v predlogu t. i. Šutarjevega zakona, ki ga je vlada pripravila po oktobrskemu napadu v Novem mestu, ocenil, da problem v državi ni pomanjkanje zakonodaje. »Večina v tej državi trpi za neko legalistično naivnostjo, torej prepričanjem, da če sprejmemo zakon, smo že rešili situacijo. Z zakoni ne rešujemo ničesar, zakone je treba izvajati,« je poudaril.

Logar pa je glede podpore predlogu zakona v DZ dejal, da so po obravnavi na matičnem odboru in sprejetih dopolnilih nekatere rešitve dobre, najspornejše so bile odstranjene, do obravnave na plenarni seji pa bo ocenil, ali to zadostuje, da trije poslanci iz vrst Demokratov zakon podprejo.

Omenili pregleden, pravičen in finančno vzdržen sistem socialnega varstva

Med predstavljenimi ukrepi so na kongresu med drugim omenili tudi pregleden, pravičen in finančno vzdržen sistem socialnega varstva z digitalnim in osebnim dostopom, enakim za vse. Na področju kohezijske politike so izpostavili učinkovito črpanje evropskih sredstev, na področju zunanje politike nastopanje Slovenije v tujini z enim glasom, na področju varnosti pa sprejetje krovnega zakona o nacionalni varnosti, preoblikovanje Nacionalnega preiskovalnega urada, možnost uvedbe finančne policije ter krepitev poklica policista.

Posamezna področja so sicer predstavljala tudi vidnejša imena, ob že omenjenih denimo še nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič, ekonomist Igor Masten, nekdanji diplomat Božo Cerar, nekdanji okoljski minister v vladi Marjana Šarca Simon Zajc, umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak.

Pred predstavitvijo programa je zbrane nagovorila tudi nekdanja generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc, ki je v izjavi po kongresu pojasnila, da sicer ni članica Demokratov, a verjame, da je treba podpreti vsakogar, ki ima dobre namene in jasno zastavljeno pot, kaj želi doseči v širše dobro.

Logar je o današnjih govorcih dejal, da gre za odlične poznavalce na posameznih področjih, ki so lahko tudi odlični ministri. Kot je izpostavil, je tudi zadovoljen, da so bili pripravljeni sodelovati pri pripravi programa, četudi jim to ob aktualnih »nezdravih« razmerah na političnem kongresu to morda škodi.

Podpredsednica stranke Eva Irgl je po kongresu ocenila, da opravljajo »izjemno dobro delo za Slovenijo«, saj prinašajo drugačen način političnega delovanja. »Predvsem pa smo tukaj zato, da med seboj sodelujemo in da po volitvah oblikujemo vlado politične širine, torej povezavo tudi preko polov,« je dejala.

Cilj Demokratov na volitvah je po besedah njihovega predsednika prek 20 poslancev.