Demokrati Anžeta Logarja imeli konvencijo, poglejte, na koliko poslancev računajo na volitvah

Prvak stranke Anže Logar je prepričan, da bodo prav Demokrati sestavljali prihodnjo vlado, na prihajajočih državnozborskih volitvah pa v stranki računajo na prek 20 poslancev. »Demokrati bomo v koaliciji, ki bo zagotovila politično širino. Smo v čolnu na razburkanem morju in veslati moramo na obeh straneh, če želimo kreniti naprej. Demokrati ne bomo nikomur omogočili vlade in je prav tako nikomur ne bomo onemogočali,« je danes poudaril Logar. Kot je dejal, so edina stranka, ki lahko v slovensko politiko prinese novo paradigmo, novo energijo in nov družbeni dogovor, ki temelji na sodelovanju.

»V samem bistvu gre za prelom s staro politiko, staro energijo, s tistimi, ki so v zadnjih desetletjih oblikovali politični razred statusa quo, čeravno na nasprotnih bregovih. So kot jin in jang, en proti drugemu, a hkrati en drugega potrebujejo, en drugega hranijo in vsak od njih utrjuje svojo bazo podpornikov z oblikovanjem fronte proti. Vsak, ki ni stoodstotno z nami v umnosti in neumnosti, je naš sovražnik, je satelit, izdajalec, zlati prinašalec. Samo tekmec ni, pa tudi človek ne. Zaradi takšnega pristopa pa ljudje postopoma, a nevzdržno izgubljajo upanje v prihodnost Slovenije,« je poudaril Logar. Zagotovil je, da bodo Demokrati delali drugače. »Demokrati rušimo mit o brezizhodnosti, da se nič ne da, da je treba zgolj še naprej vzdrževati status quo in upati na najboljše. Bodimo iskreni, status quo za Slovenijo ni več izbira,« je poudaril Logar.

Prvak stranke Anže Logar bo kandidiral v Logatcu. FOTO: Blaž Samec

Logar v Logatcu, Irgl v Ajdovščini, Novak v Ljutomeru

Demokrati bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopili z 88 kandidati. Prvak stranke Logar bo kandidiral v Logatcu, podpredsednica stranke Eva Irgl v Ajdovščini, nekdanji poslanec Svobode Tine Novak pa v Ljutomeru. Nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič bo kandidiral v Novem mestu. Generalna sekretarka Demokratov Elena Zavadlav Ušaj bo kandidirala v Kranju, donedavni predsednik Študentske organizacije Slovenije Luka Mihalič pa v Celju. Predsednik sveta stranke Tadej Ostrc bo kandidiral v Ljubljani.

Volilna konvencija stranke Demokrati Anžeta Logarja. FOTO: Blaž Samec

Prinašajo drugačen način delovanja

»Demokrati smo stopili v ta prostor zato, da zmagamo na volitvah. Drugič, da sestavimo vlado in tretjič, da naredimo Slovenijo uspešno,« je v nagovoru na konvenciji poudarila podpredsednica stranke Eva Irgl. Po njenih besedah Demokrati v politični prostor prinašajo drugačen način delovanja. »Če boste spremljali naše delovanje, boste videli, da se ne ukvarjamo z drugimi političnimi strankami, ne širimo sovražnega govora, nismo žaljivi, ampak se ukvarjamo s tem, kaj lahko mi ponudimo ljudem, da bodo bolje in lepše živeli v naši lepi Sloveniji,« je poudarila. Odločitev za Demokrate bo odločitev za uspešno Slovenijo, pa je v izjavi za javnost po konvenciji poudaril Logar. Kot je dejal, imajo v 88 okrajih 88 kandidatov, torej nihče ne kandidira dvakrat. »To je pomemben znak, posebej za stranko, ki je nastala leto dni pred volitvami,« je poudaril.