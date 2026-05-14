Demokrati odhajajo v koalicijo s SDS

Izvršilni odbor stranke Demokrati je današnje zasedanje zaključil in podprl izpogajano koalicijsko pogodbo. Po neuradnih informacijah 24ur je za glasovalo tudi vseh šest strankinih poslancev. Pod drobnogledom je bil sicer predvsem poslanec Robert Potnik, ki je imel pomisleke glede vstopa v izključno desno Janševo vlado, a na koncu je svoj glas le prispeval tudi on.

Z današnjo odločitvijo naj bi pred volitvami novoustanovljena stranka prelomila eno svojih ključnih obljub, da bodo Demokrati sodelovali le v raznobarvni koaliciji. Po koalicijski pogodbi si lahko Demokrati obetajo tri ministrstva: združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo, ministrstvo za zdravstvo in morda za kulturo.

Prvak stranke SDS Janez Janša ima tako zadostno podporo za sestavo nove vlade.

