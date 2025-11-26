Denar prihaja! Znano, kdaj bo božičnica na računih upokojencev in zaposlenih

December letos ne bo prinesel samo lučk in kuhančka, ampak tudi povsem novo, obvezno božičnico – oziroma zimski regres. Zakon, ki velja od 20. novembra, določa natančne roke izplačil tako za upokojence kot za zaposlene. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrdil, da bodo upokojenci svoj zimski dodatek v višini 150 evrov prejeli v sredo, 17. decembra.

Denar dobijo vsi prejemniki starostnih, invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jim pripada letni dodatek za leto 2025. Kdor pravico do letnega dodatka pridobi šele naknadno, bo denar dobil kasneje, in sicer ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026. Dodatek bo v naslednjih letih postopoma rasel – vsako leto za 20 evrov, dokler leta 2030 ne doseže 250 evrov, nato pa bo usklajevan kot ostali socialni transferji.

Drugi v vrsti so zaposleni. Zakon je jasen: obvezni zimski regres mora biti na računu najpozneje 18. decembra. Znesek je fiksen – polovica minimalne plače, kar za leto 2025 znaša 639 evrov. Gre za popolnoma neobdavčen prejemek, oproščen plačila prispevkov. Podjetja z dokazanimi likvidnostnimi težavami lahko izplačilo zamaknejo do konec marca 2026, vendar le pod strogo določenimi pogoji. Če podjetje želi izplačati še klasično božičnico ali nagrado za poslovno uspešnost, jo lahko, ta pa se obravnava ločeno in dodatnih 639 evrov ne vpliva nanjo.

Napetosti med delodajalci in državo

Zakon je dvignil precej prahu. Združenje delodajalcev opozarja, da je država z obveznim regresom zaposlenim vzela ključno orodje nagrajevanja: »Uspešna podjetja skrbijo za zaposlene brez prisile države,« pravijo in napovedujejo zahtevo za ustavno presojo. Toda ustavni pravnik Igor Kaučič je za RTV ocenil, da delodajalci za začasno zadržanje zakona – torej za ustavitev izplačil – najverjetneje nimajo realnih možnosti.

Ključne informacije

Upokojenci dobijo 150 evrov 17. decembra.

Zaposleni dobijo 639 evrov najpozneje 18. decembra.

Zneski so neobdavčeni.

Upokojenski dodatek bo rasel do 250 evrov do leta 2030.

December bo torej za mnoge finančno boljši kot prejšnja leta. Denar je zagotovljen – in prihaja zelo kmalu.