Denarja in volje za JEK 2 je dovolj, minister Vrtovec bo vztrajal »kljub vsem pričakovanim interpelacijam«

Evropa vstopa v obdobje največjih energetskih in industrijskih sprememb po desetletjih. Energetika ni več zgolj vprašanje cen električne energije ali izbire proizvodnih virov, temveč postaja vprašanje konkurenčnosti gospodarstva, tehnološke moči in geopolitične stabilnosti Evrope. Slovenija kot izrazito industrijsko in izvozno gospodarstvo evropske energetske in industrijske spremembe občuti neposredno. Ob tem se spopada z velikimi potrebami po modernizaciji omrežij, vprašanjem prihodnje vloge jedrske energije, hranilnikov energije in plinskih sistemov ter nujnostjo velikih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo.

Največ opozoril je bilo deležno počasno odločanje, saj umeščanje daljnovoda ali HE Mokrice traja tudi več kot 20 let.

Na Bledu je včeraj potekala poslovna konferenca Energetika 2026: Evropa med energetsko suverenostjo in industrijsko konkurenčnostjo, ki sta jo organizirala medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC). Na njej so odprli ključna vprašanja prihodnjega razvoja evropske in slovenske energetike. Brez druge jedrske elektrarne (JEK 2) ne bo šlo, je včeraj zatrdilo več govorcev. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je zatrdil, da bo vztrajal pri tem projektu kljub vsem pričakovanim interpelacijam.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je prepričan, da imamo v Sloveniji glede na prihranke dovolj denarja za tak projekt. Meni, da bi lahko država z ustrezno razporeditvijo javnih sredstev in vključevanjem zasebnega kapitala podprla tudi največje energetske projekte.

Zgrešena evropska politika

Največ opozoril je bilo deležno počasno odločanje, saj umeščanje daljnovoda ali HE Mokrice traja tudi več kot 20 let. Vrtovec je dejal, da bo treba nekaterim nevladnim organizacijam odvzeti pravico do pritožb. Na drugi strani so opozorila, da to ne bo šlo, saj imamo sprejeto evropsko zakonodajo. Evropska politika je sicer zgrešena, je menila večina sodelujočih, saj slabša konkurenčnost gospodarstva, zlasti z visokimi cenami energije.

Direktor Elesa Aleksander Mervar je opomnil, da nobena sončna ali vetrna elektrarna ni bila postavljena pod tržnimi pogoji, vse so bile izdatno subvencionirane. V Evropi nestabilni viri proizvajajo že polovico elektrike, kar povečuje volatilnost cen. Če so se te med sredino dneva in večerom nekoč razlikovale za 25 evrov, je zdaj razmik tudi 200 evrov. Po eni strani to povečuje dobičke spretnih trgovcev, po drugi pa zahteva drago okrepitev omrežja.

Za posodobitev omrežja pa ni denarja. Za prihodnje leto Mervar še ne priporoča dviga omrežnin, bo pa ta nujen v letih po tem. Zdaj manko prihodkov elektrodistribucij pokriva Eles, če imajo konec leta dobiček, pa ga država praviloma vzame.

Direktor Elesa Aleksander Mervar je opomnil, da so bile vse sončne ali vetrne elektrarne izdatno subvencionirane. FOTO: Dejan Javornik