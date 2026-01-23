  • Delo d.o.o.
TUDI ZA PO MESTU

Dereze za varno hojo: kakšne izbrati in koliko stanejo

Z njimi bomo preprečili, da bi nam na poledenelih ali snežnih površinah zdrsnilo.
Uporaba derez je priporočljiva že za sprehod po običajnih sprehajalnih poteh, na katerih pričakujemo ledene površine ali trden sneg. FOTO: Voranc Vogel

Na poledenelih površinah nas varujejo pred poškodbami. FOTO: Camilo Robayo/Getty Images

Nakup naj bo odvisen od naših želja oziroma izbire poti. FOTO: Creative-family/Getty Images

G. S.
 23. 1. 2026 | 08:13
A+A-

Vremenska napoved je za vse, ki radi pohajkujemo po zasneženih hribih, nadvse ugodna, saj kaže, da bo snežna idila trajala še vsaj kakšen teden. Da naše navdušenje nad zasneženo naravo ne bi bilo le avanturistično, temveč v nepredvidljivih vremenskih razmerah predvsem varno, smo preverili cene derez. Dereze so pomembne, ker nam na ledu in trdem, zbitem snegu lahko rešijo ravnotežje, zelo pogosto pa tudi kolena, zapestja ali glavo. Ko pod nogami zdrsne, namreč ni časa, da bi lahko korak popravili. Tudi na običajni zimski poti se lahko sprehod v sekundi spremeni v nočno moro, zato ni odveč, če jih nataknemo med hojo po urejenih gozdnih stezah, pravzaprav so priporočljive na vseh poteh, kjer je pričakovati poledico, zbiti sneg ali krajše ledene odseke.

Mikro dereze se s konico zagrizejo v trdo podlago.

Na trgu obstajajo različne dereze, mi smo preverili cene teh pripomočkov za varnejšo hojo za ljudi, ki niso prekaljeni planinci, radi pa svoj prosti čas preživljajo v naravi. Najboljša izbira za večino so mikro dereze, majhen »rešilni komplet« za poledico. Delujejo po principu protizdrsnega nastavka, ki ga nataknemo na čevelj, ko naletimo na ledeno površino. No, še preden naletimo nanjo. Sestavljene so iz gumijastega ali silikonskega ovoja, elastičnega pasu, ki se raztegne in objame čevelj spredaj pri prstih in zadaj pri peti. Verižice ali kovinski nosilci povezujejo del pri prstih in peti ter držijo konstrukcijo. Imajo tudi kratke kovinske konice pod podplatom, ki so razporejene tako, da primejo led ali zbiti sneg. Mikro dereze se s konico zagrizejo v trdo podlago in na tak način razbijejo tanko ledeno plast, primerne so tudi na poledenelih pločnikih, gozdnih poteh, makadamu, po hribčkih, odsvetujejo pa jih za uporabo po strmih pobočjih in dolgih ledenih prečnicah.

5,80 evra stanejo najcenejše mikro dereze.

Druge vrste derez, ki jih strokovnjaki svetujejo za vsakdanjo uporabo, so mini dereze, ki imajo nekoliko daljše zobe in so nekakšna vmesna stopnja derez med laičnimi pohodniki in derezami za izkušene planince. Mini dereze so primerne za malo strmejše poti na še vedno običajnih zimskih poteh, njihov oprijem pa je malo boljši kot pri mikro derezah. Tako mikro kot mini dereze morajo ustrezati velikosti čevljev in morajo biti tesno skupaj, da se ne obračajo. Čevelj, na katerega nataknemo dereze, ni nujno težak gojzar, fino pa je, da ima trd podplat. Na trgu je precej različnih derez različnih blagovnih znamk, cene pa se gibljejo od 5,80 evra do dobrih 50 evrov. Naš nakup naj bo odvisen od naših želja oziroma izbire poti.

7. 1. 2025 | 10:03
