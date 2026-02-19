Deset let izmikal sodišču, potem pa se je sam predal slovenskim oblastem

KRIMINALNA ZDRUŽBA

Shqipron Hoxhaj je le sedel na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča. Njegovi sorodniki so bili že oproščeni poskusa izsiljevanja.

Po skoraj desetletju izmikanja slovenskim pravosodnim organom je Shqipron Hoxhaj, domnevno povezan s kriminalno združbo Kobra, vendarle sedel na zatožno klop koprskega sodišča. A postopek se je zapletel še pred prvim vprašanjem sodnice: tik pred predobravnavnim narokom je sodišče prejelo obvestilo, da je obtoženi svoji odvetnici Viktoriji Badovinac Švarc preklical pooblastilo. Ker zakon pri kaznivih dejanjih z zagroženo kaznijo osem let zapora ali več predpisuje obvezno obrambo z zagovornikom, je morala okrožna sodnica Polona Trebežnik Šlibar narok preložiti na 24. februar. Kljub želji ...