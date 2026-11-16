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MORJE

Deset vesel, en krmar in boj do zadnjega zaveslaja: letošnja tekma v spomin na Jureta Brdnika, nekdanjega dijaka GEPŠ (FOTO)

Portorož znova v znamenju veslaškega spektakla, regate v kuterjih.
V moški konkurenci je bila najuspešnejša ekipa GEPŠ, drugo mesto so osvojili Špunje, tretje pa FPP. FOTO: Jadran Rusjan

V moški konkurenci je bila najuspešnejša ekipa GEPŠ, drugo mesto so osvojili Špunje, tretje pa FPP. FOTO: Jadran Rusjan

Ko zagrabijo vesla, ni več profesorjev in študentov, je samo še boj za zmago! FOTO: Denis Markeži

Ko zagrabijo vesla, ni več profesorjev in študentov, je samo še boj za zmago! FOTO: Denis Markeži

Na 700-metrski progi o zmagovalcu odločajo sekunde in spreten obrat na pol poti okoli boje. FOTO: Jadran Rusjan

Na 700-metrski progi o zmagovalcu odločajo sekunde in spreten obrat na pol poti okoli boje. FOTO: Jadran Rusjan

Jure je že v srednješolskih letih veslal za šolsko ekipo, veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. FOTO: GEPŠ

Jure je že v srednješolskih letih veslal za šolsko ekipo, veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. FOTO: GEPŠ

Ko se vesla uskladijo, se začne akcija, pravi boj na morju. FOTO: GEPŠ

Ko se vesla uskladijo, se začne akcija, pravi boj na morju. FOTO: GEPŠ

Plovilo kuter z dolgo pomorsko zgodovino danes povezuje dijake, študente in ljubitelje morja. FOTO: Jadran Rusjan

Plovilo kuter z dolgo pomorsko zgodovino danes povezuje dijake, študente in ljubitelje morja. FOTO: Jadran Rusjan

Deset vesel, en krmar in nobenega popuščanja FOTO: Denis Markeži

Deset vesel, en krmar in nobenega popuščanja FOTO: Denis Markeži

Zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. FOTO: GEPŠ

Zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. FOTO: GEPŠ

Tudi ženska konkurenca je postregla z odločnimi in napetimi obračuni, Špunjete pa so bile letos najhitrejše. FOTO: Jadran Rusjan

Tudi ženska konkurenca je postregla z odločnimi in napetimi obračuni, Špunjete pa so bile letos najhitrejše. FOTO: Jadran Rusjan

V moški konkurenci je bila najuspešnejša ekipa GEPŠ, drugo mesto so osvojili Špunje, tretje pa FPP. FOTO: Jadran Rusjan
Ko zagrabijo vesla, ni več profesorjev in študentov, je samo še boj za zmago! FOTO: Denis Markeži
Na 700-metrski progi o zmagovalcu odločajo sekunde in spreten obrat na pol poti okoli boje. FOTO: Jadran Rusjan
Jure je že v srednješolskih letih veslal za šolsko ekipo, veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. FOTO: GEPŠ
Ko se vesla uskladijo, se začne akcija, pravi boj na morju. FOTO: GEPŠ
Plovilo kuter z dolgo pomorsko zgodovino danes povezuje dijake, študente in ljubitelje morja. FOTO: Jadran Rusjan
Deset vesel, en krmar in nobenega popuščanja FOTO: Denis Markeži
Zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. FOTO: GEPŠ
Tudi ženska konkurenca je postregla z odločnimi in napetimi obračuni, Špunjete pa so bile letos najhitrejše. FOTO: Jadran Rusjan
Janez Mužič
 16. 11. 2026 | 14:45
7:25
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Mednarodna regata v kuterjih že skoraj tri desetletja ohranja našo pomorsko tradicijo, povezuje generacije in ustvarja tekmovalne zgodbe, ki jih ne more izbrisati niti čas. Tako kot na znameniti univerzitetni britanski tekmi študentov Oxford–Cambridge na Temzi v osmercih s krmarjem (8+) se tudi v Piranskem zalivu bijejo pravi veslaški dvoboji. Le da imajo tukaj drugačen vonj, drugačno zgodovino in precej težje čolne.

Ko zagrabijo vesla, ni več profesorjev in študentov, je samo še boj za zmago! FOTO: Denis Markeži
Ko zagrabijo vesla, ni več profesorjev in študentov, je samo še boj za zmago! FOTO: Denis Markeži

Brez romantike

Na prvi pogled so videti skoraj staromodno. Dolgi, robustni čolni, vrsta vesel, kričeči krmar in posadka, ki mora dihati kot eno. Toda ko se zasliši startni znak, romantika izgine. Vesla zarežejo v morje, mišice se napnejo, čolna pospešita, krmarja pa iščeta najhitrejšo pot okoli boje. Takrat je jasno: portoroška regata v kuterjih ni nostalgična predstava za ljubitelje pomorske dediščine, temveč prava športna preizkušnja.

Portorož je nedavno gostil že 27. mednarodno regato v kuterjih. Na njej so se tudi letos srečali dijaki, študentje, profesorji, pomorščaki in ljubitelji veslanja iz Slovenije ter tujine. Organizacijo sta kot vedno prevzela Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ) in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (FPP). V moški konkurenci se je pomerilo 12 ekip, v ženski šest. Na prvi pogled je 700 metrov kratka razdalja. A na morju, v težkem kuterju, je lahko zelo dolga. Še posebno ker proga vključuje obrat okoli boje, kjer lahko posadka pridobi odločilno prednost ali pa zapravi vse, kar je ustvarila v prvem delu tekme.

Na 700-metrski progi o zmagovalcu odločajo sekunde in spreten obrat na pol poti okoli boje. FOTO: Jadran Rusjan
Na 700-metrski progi o zmagovalcu odločajo sekunde in spreten obrat na pol poti okoli boje. FOTO: Jadran Rusjan

Kuter zahteva nekaj povsem drugega kot običajno športno veslanje. V njem sedi deset veslačev, vsak z lastnim veslom, in krmar, ki usmerja čoln in skrbi za taktiko. Ni dovolj, da je vsak posameznik močan. Vsi morajo zaveslati istočasno, v istem ritmu in z enako odločnostjo. Če eden zaostane, drugi pohiti ali pa se posadka ne ujame pri obratu, čoln izgublja hitrost. In tekmeci ne čakajo.

Kraljestvo kuterjev

V moški konkurenci je bila najuspešnejša ekipa GEPŠ, drugo mesto so osvojili Špunje, tretje pa FPP. Med ženskami so slavile Špunjete, sledili sta ekipi FPP in Kraške mornarice. Pred glavnim tekmovalnim delom je bila na sporedu še tradicionalna revialna tekma profesorjev GEPŠ in FPP. Tokrat so bili uspešnejši profesorji s fakultete. Dokaz, da se lahko akademska rivalstva, ki jih sicer rešujejo predavalnice in izpitne komisije, na morju zelo hitro spremenijo v povsem resen športni obračun.

Jure je že v srednješolskih letih veslal za šolsko ekipo, veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. FOTO: GEPŠ
Jure je že v srednješolskih letih veslal za šolsko ekipo, veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. FOTO: GEPŠ

Portoroško regato lahko primerjamo z eno najbolj znamenitih študentskih športnih prireditev na svetu – veslaškim obračunom univerz Oxford in Cambridge na Temzi. Njena zgodovina sega v leto 1829, ko sta se univerzitetni ekipi prvič pomerili v osmercih. Danes je to eden najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Veliki Britaniji. Ženski in moški posadki se spopadeta na 6,8 kilometra dolgi progi, tekma pa je postala simbol tradicije, univerzitetnega ponosa, športnega rivalstva in pripadnosti.

Plovilo kuter z dolgo pomorsko zgodovino danes povezuje dijake, študente in ljubitelje morja. FOTO: Jadran Rusjan
Plovilo kuter z dolgo pomorsko zgodovino danes povezuje dijake, študente in ljubitelje morja. FOTO: Jadran Rusjan

Tudi portoroška regata ima vse te sestavine. Le da se tukaj zgodba ne začne in konča pri dveh elitnih univerzah, v istem akvatoriju se namreč srečujejo srednješolci, študentje, profesorji, veterani in rekreativci, med njimi tudi ekipe pomorskih šol iz Italije, Hrvaške in Srbije. Rivalstvo je mednarodno, pripadnost pa pogosto sega daleč prek meja posamezne šole ali ustanove. Če je Temza kraljestvo športnih osmercev, je Portorož svojevrstno kraljestvo kuterjev. In prav v tem je njegova posebnost.

Ne le športni obračun

Kuter ni zgolj star čoln, ki je po naključju ostal v uporabi. Je del pomorske zgodovine. Podobna plovila so uporabljale trgovske in vojne mornarice, predvsem za reševanje na morju, prevoz ljudi, oskrbovanje ladij in različna pomožna dela. Na večjih ladjah so bili čolni takšnega tipa pomemben del opreme, saj je bilo treba posadko in potnike v sili spraviti na varno.

Danes se kuter uporablja predvsem za urjenje mornarskih spretnosti, veslaške in jadralne dejavnosti ter ohranjanje tradicionalnih pomorskih veščin. Za pomorske šole je skoraj idealno učilo: mladih ne uči samo fizične vzdržljivosti, ampak predvsem discipline, sodelovanja, odgovornosti in spoštovanja do morja. Portoroška zgodba se je začela leta 1998, ko sta GEPŠ in Fakulteta za pomorstvo in promet dobili nova šolska kuterja, izdelana v italijanski Gaeti. Prvo mednarodno tekmovanje je sledilo 17. aprila 1999 in tako se je rodila tradicija, ki se je obdržala vse do danes.

Zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. FOTO: GEPŠ
Zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. FOTO: GEPŠ

In prav to je njena največja vrednost, saj čolni, ki so nekoč služili pomorščakom pri vsakdanjem delu, danes povezujejo nove generacije z znanjem in veščinami njihovih predhodnikov. Letošnja regata je bila posvečena spominu na Jureta Brdnika, nekdanjega dijaka GEPŠ, ki je bil z veslanjem in morjem povezan tako rekoč vse življenje. Že v srednješolskih letih je vsa štiri leta veslal za šolsko ekipo. Svojo veslaško pot je nadaljeval pri Kraški mornarici, pozneje pa je morje postalo tudi njegov poklic. Deloval je kot pomorščak, nato še v pomorski agenciji. Za njim ni ostala le ljubezen do morja, ampak tudi spomin na človeka, ki so ga zaznamovali prijateljstvo, pozitivna energija, spoštovanje in pripravljenost pomagati drugim. Prav zato je bila letošnja regata več kot športni obračun.

Juretova zapuščina

Kot poudarja organizacijska ekipa, je namen takšnih srečanj tudi ohranjanje vezi med ljudmi ob morju. Gina Gržinič, prizadevna organizatorka tekme veslačev, je ob tej priložnosti takole obudila spomin na Jureta: »Jure ni bil samo nekdanji dijak naše šole in človek, ki je rad veslal. Bil je predvsem prijatelj, človek z izjemno energijo in nekdo, ki je znal povezovati ljudi. Morje in veslanje sta bila del njegovega življenja, zato se nam je zdelo prav, da regato posvetimo prav njemu. Ko danes gledamo te mlade posadke, kako skupaj zagrabijo za vesla, se zavedamo, da se tradicija ne ohranja sama od sebe. Ohranijo jo ljudje, prijateljstvo in spomini. In prav to je tudi Juretova zapuščina.«

Tudi ženska konkurenca je postregla z odločnimi in napetimi obračuni, Špunjete pa so bile letos najhitrejše. FOTO: Jadran Rusjan
Tudi ženska konkurenca je postregla z odločnimi in napetimi obračuni, Špunjete pa so bile letos najhitrejše. FOTO: Jadran Rusjan

Na koncu se čolni vrnejo v privez, vesla odložijo, tekmovalni obrazi se spremenijo v nasmehe. Nekdo odnese pokal, drugi ostane brez njega, a naslednje leto bodo vsi znova iskali svoje mesto v posadki. Tako je v Portorožu že skoraj tri desetletja. Na Temzi se univerzitetni ponos meri v osmercih. V Portorožu se pomorska tradicija meri v kuterjih. In čeprav je proga krajša, je sporočilo obeh regat enako: zmaga je pomembna, toda posadka, ki zna veslati skupaj, je vredna še več. 

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