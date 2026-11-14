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Desetletje Vina in prijateljstva: na posestvu Steyer nastajajo umetnine, prijateljstva in vinske etikete (FOTO)

Kolonija že deset let povezuje umetnike in vino.
Zamisel o povezovanju vina in umetnosti sta Danilo Steyer in Tatjana Mijatović začela uresničevati leta 2016. Od takrat se umetniki na posestvu srečujejo vsaki dve leti. FOTO: Posestvo Steyer

Zamisel o povezovanju vina in umetnosti sta Danilo Steyer in Tatjana Mijatović začela uresničevati leta 2016. Od takrat se umetniki na posestvu srečujejo vsaki dve leti. FOTO: Posestvo Steyer

Dogodek je pospremil igralec Boris Ostan. Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. FOTO: Posestvo Steyer

Dogodek je pospremil igralec Boris Ostan. Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. FOTO: Posestvo Steyer

»Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem,« poudarja Danilo Steyer. FOTO: Posestvo Steyer

»Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem,« poudarja Danilo Steyer. FOTO: Posestvo Steyer

Letošnjo etiketo Vina in prijateljstva krasi reprodukcija slike Rada Jeriča. FOTO: Posestvo Steyer

Letošnjo etiketo Vina in prijateljstva krasi reprodukcija slike Rada Jeriča. FOTO: Posestvo Steyer

Igor Orešič ob svoji umetnini, ki jo je ustvaril na koloniji. FOTO: Ludvik Kramberger

Igor Orešič ob svoji umetnini, ki jo je ustvaril na koloniji. FOTO: Ludvik Kramberger

Ustanoviteljica likovne kolonije Tatjana Mijatović FOTO: Ludvik Kramberger

Ustanoviteljica likovne kolonije Tatjana Mijatović FOTO: Ludvik Kramberger

Kipar Robert Jurak je ustvaril Ribo, ki dvakrat plava, enkrat v vodi, drugič v vinu. FOTO: Ludvik Kramberger

Kipar Robert Jurak je ustvaril Ribo, ki dvakrat plava, enkrat v vodi, drugič v vinu. FOTO: Ludvik Kramberger

Gost odprtja razstave je bil tudi 90-letni Jukio Mori iz Japonske, pogovarjal se je z apaškim županom dr. Andrejem Steyerjem. FOTO: Ludvik Kramberger

Gost odprtja razstave je bil tudi 90-letni Jukio Mori iz Japonske, pogovarjal se je z apaškim županom dr. Andrejem Steyerjem. FOTO: Ludvik Kramberger

Japonska delegacija FOTO: Ludvik Kramberger

Japonska delegacija FOTO: Ludvik Kramberger

Zamisel o povezovanju vina in umetnosti sta Danilo Steyer in Tatjana Mijatović začela uresničevati leta 2016. Od takrat se umetniki na posestvu srečujejo vsaki dve leti. FOTO: Posestvo Steyer
Dogodek je pospremil igralec Boris Ostan. Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. FOTO: Posestvo Steyer
»Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem,« poudarja Danilo Steyer. FOTO: Posestvo Steyer
Letošnjo etiketo Vina in prijateljstva krasi reprodukcija slike Rada Jeriča. FOTO: Posestvo Steyer
Igor Orešič ob svoji umetnini, ki jo je ustvaril na koloniji. FOTO: Ludvik Kramberger
Ustanoviteljica likovne kolonije Tatjana Mijatović FOTO: Ludvik Kramberger
Kipar Robert Jurak je ustvaril Ribo, ki dvakrat plava, enkrat v vodi, drugič v vinu. FOTO: Ludvik Kramberger
Gost odprtja razstave je bil tudi 90-letni Jukio Mori iz Japonske, pogovarjal se je z apaškim županom dr. Andrejem Steyerjem. FOTO: Ludvik Kramberger
Japonska delegacija FOTO: Ludvik Kramberger
Andrej Bedek
 14. 11. 2026 | 09:15
2:40
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»Pred desetimi leti se je začelo z idejo, danes pa pod okriljem Hiše dišečega traminca zaznamujemo desetletje ustvarjalnih vezi, spominov in prijateljstev. V tem času se je na posestvu nabralo ogromno slik in umetnin, zunanjost pa krasijo številne skulpture. Še posebno me veseli, da je v hiši zaživela stalna galerija Vino in prijateljstvo,« je dejala Tatjana Mijatović.

Dogodek je pospremil igralec Boris Ostan. Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. FOTO: Posestvo Steyer
Dogodek je pospremil igralec Boris Ostan. Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. FOTO: Posestvo Steyer

Zamisel o povezovanju vina in umetnosti sta Danilo Steyer in Mijatovićeva začela uresničevati že leta 2016. Od takrat se umetniki na posestvu srečujejo vsaki dve leti, kolonija pa je prerasla v prepoznaven kulturni dogodek, ki povezuje različne ustvarjalne svetove.

Razstavljena dela je predstavil likovni kritik Mario Berdič, dogodek pa je z mislimi in izbranimi pesmimi pospremil dramski igralec Boris Ostan, ki živi v Ljubljani, izhaja pa iz zdravniške družine v Gornji Radgoni, kjer sta mama Majda in oče Miran Ostan delovala kot zdravnika.

Igor Orešič ob svoji umetnini, ki jo je ustvaril na koloniji. FOTO: Ludvik Kramberger
Igor Orešič ob svoji umetnini, ki jo je ustvaril na koloniji. FOTO: Ludvik Kramberger

Trajni prostor

Za glasbo sta poskrbela sodelujoča slikarja – Igor Orešič na klavirju in Matjaž Duh na kitari. O pomenu likovnih druženj je spregovoril tudi Steyer. »Zgodbe, ki jih tkemo skozi prijateljstvo, ne živijo samo v besedah, temveč dobijo vsako leto svoj trajni prostor na vinskih etiketah. Letošnjo etiketo Vina in prijateljstva tako krasi reprodukcija slike Rada Jeriča, to steklenico pa je družina Steyer ob tej priložnosti predstavila in podarila obiskovalcem. Povezovanje že peljemo v prihodnost, saj je bila izbrana osrednja umetnina likovne kolonije 2026 – to je kip ribe kiparja Roberta Juraka, ki bo krasila naslednjo steklenico,« je v tistem razkril Danilo Steyer.

Kipar Robert Jurak je ustvaril Ribo, ki dvakrat plava, enkrat v vodi, drugič v vinu. FOTO: Ludvik Kramberger
Kipar Robert Jurak je ustvaril Ribo, ki dvakrat plava, enkrat v vodi, drugič v vinu. FOTO: Ludvik Kramberger

Letos so na koloniji sodelovali: Matjaž Duh, Jerca Šantej, Lojze Kalinšek, Viktor Šest, Igor Orešič, Bogdan Čobal, Rado Jerič, Dražen Pavlović, Vinko Cankar, Robert Jurak in Tatjana Mijatović. Za družino Steyer vino tako ni samo pridelek in pijača, temveč tudi pomemben del kulturne identitete prostora. Z njim so povezani krajina, tradicija, življenjski slog, druženje in ustvarjalnost. »Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem,« poudarja Steyer. Po njegovem prepričanju vrhunsko vino potrebuje tudi primeren kulturni in družabni kontekst. Prav zato želijo na posestvu še naprej ustvarjati prostor, kjer se srečujejo različne oblike ustvarjalnosti.

Japonska delegacija FOTO: Ludvik Kramberger
Japonska delegacija FOTO: Ludvik Kramberger

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