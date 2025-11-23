Desnica slavi: »Danes je zmagalo življenje!« Referendum o evtanaziji prinesel tesno, a odločilno zmago

Slovenija je dobila rezultat enega najbolj razdvajajočih referendumov zadnjih let. Na več kot 3000 voliščih je po podatkih DVK glas oddalo dobrih 40 odstotkov volilnih upravičencev, tesen izid pa je prinesel preobrat na strani nasprotnikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ti so s približno 53 odstotki glasov PROTI presegli tako zagovornike zakona kot ključni kvorum 339.205 glasov. Zakon je tako padel.

Zmaga je sprožila val navdušenja med nasprotniki zakona, ki so v izidu prepoznali simbolni in politični triumf.

NSi je med prvimi sporočila: »Hvala, ker ste izbrali življenje!« Ob zahvalah državljanom so se oglasili tudi z videoposnetkom, v katerem poudarjajo pomen zaščite ranljivih.

Iz SDS odmeva podoben ton. Poslanka Alenka Jeraj je javnosti sporočila: »Danes je zmagalo življenje. Več kot 361 tisoč ljudi je jasno reklo, da je življenje sveto in nedotakljivo. Hvala vsem, ki ste glasovali proti.« Tudi ona je Slovenijo nagovorila prek videa.

Na uradnem profilu SDS so rezultat pospremili z zapisom: »Hvala vsem, ki ste soustvarili to zmago življenja nad smrtjo. Z udeležbo ste pokazali, da je življenje dragoceno in da želite družbo, ki varuje najbolj ranljive. To ni politična, temveč predvsem človeška zmaga.«

Na družbenih omrežjih je zmago čustveno pospremil tudi Jure Colja iz koprske SDS: »Zmaga življenja. Zmaga srca. Zmaga vseh, ki so se izpostavili in naredili razliko. HVALA. Bog živi Slovenijo in zdrav razum.«

Nekdanji minister in vidni član SDS Vinko Gorenak je v izidu prepoznal celo napoved političnega vetra za prihodnje volitve: »Bravo Slovenija, še je upanje, da krenemo na pravo pot ... tudi marca 2026.«

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in občinski svetnik Občine Ormož Andrej Kosi je na omrežju X zapisal: »Bravo Slovenija. Kako velik dan, saj je življenje premagalo smrt.«

Svojega veselja ni skrivala niti Urška Bačovnik Janša, soproga prvaka SDS, ki je na omrežju X delila misel Metke Zevnik: »Evtanazija je poraz ljubezni. Danes je zmagala ljubezen.«

Primc: »Zmagali so sočutje, pravičnost in solidarnost«

Pobudnik referenduma Aleš Primc je, kot smo že poročali, v prvem odzivu poudaril, da se je Slovenija odločila za življenje. Kot je zapisal, so zmagali »sočutje, pravičnost in solidarnost«. V izidu vidi tudi odločen »ne« zdravstveni in socialni reformi, ki jo je povezoval z uredbo o prostovoljnem končanju življenja.

Rezultat, ki je bil še pred zaprtjem volišč videti negotov, je zdaj neizpodbitno jasen: zakon ni prestal preizkusa. Podatki DVK potrjujejo, da je desnica dobila svojo veliko simbolno bitko. Največja podpora zakonu je bila zabeležena na območju Postojne, največ nasprotovanja pa v volilni enoti Celje. A končna sodba je nedvoumna – Slovenija je zakonu obrnila hrbet. V političnem prostoru bo ta rezultat zagotovo odmeval še dolgo.