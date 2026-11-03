Krvava drama v Litiji: devet let pozneje razkrito, kakšna kazen čaka Jožico Mlinarič

DOLGOTRAJEN POSTOPEK

Jožica Mlinarič naj bi po prepiru in lasanju zabodla takratnega partnerja. Če bi držal njen zagovor, bi moral oškodovanec narediti harakiri.

Dolgih devet let po krvavem dogodku v Litiji so na ljubljanskem okrožnem sodišču potrebovali, da so na prvi stopnji do konca pripeljali še en žalosten primer družinskega nasilja. Sodnica Tina Lesar, ki je, potem ko ga je v roke dobila kot zadnja, primer zaključila po le nekaj obravnavah, je minuli petek obtoženi Jožici Mlinarič zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe njenemu takrat 48-letnemu partnerju Gustiju Požunu izrekla dve leti pogojnega zapora s preizkusno dobo štirih let. Glede na vse okoliščine, med katerimi je tudi dolgotrajnost sodnega postopka, sta tako sodnica kot ...