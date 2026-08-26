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ZASPANA JE BILA

Dežurna veterinarka ni hotela vstati iz postelje zaradi mucke z odprtim zlomom

Veterinarska bolnica Ptuj je nemudoma ukrepala.
Nadja Kananović iz Društva za pomoč mačkam Remi je o zadevi obvestila javnost. Foto: Osebni arhiv

Nadja Kananović iz Društva za pomoč mačkam Remi je o zadevi obvestila javnost. Foto: Osebni arhiv

Marina je cvilila od bolečin. FOTO: Remi

Marina je cvilila od bolečin. FOTO: Remi

Rentgenska slika zlomljenega repa. Potrebna je bila amputacija. FOTO: Remi

Rentgenska slika zlomljenega repa. Potrebna je bila amputacija. FOTO: Remi

Nadja Kananović iz Društva za pomoč mačkam Remi je o zadevi obvestila javnost. Foto: Osebni arhiv
Marina je cvilila od bolečin. FOTO: Remi
Rentgenska slika zlomljenega repa. Potrebna je bila amputacija. FOTO: Remi
Oste Bakal
 26. 8. 2026 | 07:02
 26. 8. 2026 | 08:43
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Ni se še poleglo razburjenje zaradi mučenja in pogina krav v hlevu strokovnjaka za govedorejo v Iljaševcih, pa moramo z vzhoda države poročati o novi žalostni zgodbi, povezani z odnosom do živali. In tudi na Ptuju je za škandal poskrbela stroka: dežurna veterinarka ponoči naj ne bi hotela pomagati mački z odprtim zlomom repa, češ da ne gre za nujno stvar. Mucka pa je zaradi poškodbe krvavela in cvilila od bolečin.

Vsekakor je hujša kršitev delovnega razmerja zavrnitev nujne veterinarske pomoči poškodovani živali.

Zadevo je razkrila Nadja Kananović iz Društva za pomoč mačkam Remi. V objavi na družbenem omrežju je zapisala, da naj bi dežurna veterinarka dejala, da ne bo vstajala iz postelje, ker da gre samo za zlom repa in ne smrtno nevarno poškodbo. Iz pogovora je razvidno, da Nadja veterinarki pojasnjuje, da mačka krvavi, da jo poškodba boli in da cvili od bolečin. Po navedbah Kananovićeve naj bi ji dežurna veterinarka kljub temu svetovala, naj počakajo nekaj ur in se potem zjutraj oglasijo na veterini. Kananovićeva je napovedala prijavo na Veterinarsko zbornico Slovenije in inšpektorat. Kot je zapisala, bo po vložitvi prijav objavila tudi posnetke telefonskega pogovora, za katerega naj bi imela dovoljenje za objavo, saj ji je veterinarka po tem, ko jo je seznanila, da snema, dejala: »Saj prav.«

Opravičili so se

Mačko so po zavrnitvi na Ptuju odpeljali na Veterinarsko ambulanto Primavet v Rače, kjer so po navedbah Kananovićeve ugotovili odprt zlom repa in ga amputirali. Muca Marina naj bi ostala v ambulanti na intenzivnem zdravljenju. Ker je lastnik pred prihodom k veterinarju mački v dobri veri dal lekadol, se je še zastrupila. K sreči Marina ni v smrtni nevarnosti.

Pogosta poškodba

O težavah mačk z zlomljenim repom je ugledni ptujski veterinar Emil Senčar, dr. vet. med., med drugim zapisal: »Rep je pri mačkah del telesa, ki je pogosto izpostavljen najrazličnejšim poškodbam. Ena zelo pogostih poškodb je, da ga pripremo z vrati, ko jih zapiramo. V tem primeru gre po navadi za zlom repa, včasih se zraven tudi oguli koža in zadeva je videti precej grozno, saj iz mačke binglja krvav oguljen štrcelj namesto kosmatega repa ... Rep mačke in mački odmaknejo, ko opravljajo fiziološke potrebe. Če tega ne morejo storiti, je odvajanje blata oteženo, saj rep pritiska na analno odprtino. Posledica je umazan, smrdeč zadnji del živali in ker pogosto nevrološka motnja prizadene tudi mehur in zaradi tega urin nekontrolirano odteka, je takšna žival močno prizadeta ... Mačke so po naravi izredno čiste živali in so v takih primerih zelo nesrečne, saj si ne morejo pomagati.«

V Veterinarski bolnici Ptuj so očitke o zavrnjeni pomoči vzeli zelo resno: veterinarko so torej poslali na prisilni dopust, uvedli pa bodo tudi disciplinski postopek. V sporočilu za javnost so še pojasnili, da dotična veterinarka pri njih delo opravlja pogodbeno, in sicer opravlja odredbena dela na področju velike prakse in ne dela v ambulanti za male živali. Le med dopusti po razporedu opravlja dežurno službo tako za malo kot veliko prakso. Poudarili so še, da ima veterinarka ustrezno strokovno izobrazbo in veljavno licenco ter je pri svojem delu dolžna ravnati skladno s pravili veterinarske stroke ter moralno in poklicno odgovorno. »Vsekakor je hujša kršitev delovnega razmerja zavrnitev nujne veterinarske pomoči poškodovani živali, katere življenje je ogroženo,« so zapisali in se opravičili vsem, ki jih je dogodek prizadel, predvsem skrbnikom živali. 

Marina je cvilila od bolečin. FOTO: Remi
Marina je cvilila od bolečin. FOTO: Remi

Rentgenska slika zlomljenega repa. Potrebna je bila amputacija. FOTO: Remi
Rentgenska slika zlomljenega repa. Potrebna je bila amputacija. FOTO: Remi

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