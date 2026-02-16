  • Delo d.o.o.
VREMENSKA NAPOVED

Še en val zime v Sloveniji? Dežurni meteorolog Gregorčič opozarja na ostri mraz

Vremensko občutljivi ljudje lahko danes občutite manjše težave, kot so slabše počutje, povečana razdražljivost in motnje spanja.
A. G.
 16. 2. 2026 | 12:15
 16. 2. 2026 | 12:16
A+A-

Danes bo v Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 °C, ponoči pa se bo postopno razjasnilo, po nižinah pa lahko nastane megla. Jutri bo precej jasno, sprva pa bo po nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1 °C, ob morju okoli 4 °C, najvišje dnevne pa od 7 do 12 °C, na Goriškem okoli 15 °C. Vremensko občutljivi ljudje lahko danes občutite manjše težave, kot so slabše počutje, povečana razdražljivost, motnje spanja, hitrejša utrujenost, potrtost ali zmanjšana zbranost. V torek pa bo vpliv vremena na počutje že ugoden, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Po napovedih dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča se nam najbolj mrzlo jutro obeta konec tedna, in sicer v soboto. »V torek in v sredo bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Zjutraj bo večinoma malo pod ničlo, čez dan pa bo temperatura od 6 do 12 °C. V četrtek kaže na vpliv sredozemskega ciklona, zato bo oblačno s padavinami. Na območju Julijskih Alp bo marsikje snežilo do dolin, sicer pa bo meja sneženja nad okoli 1200 m nad morjem. Nekoliko se bo spustila v noči na petek, a nižin predvidoma ne bo dosegla. V petek se bo počasi jasnilo, sobota in nedelja bosta razmeroma sončna dneva. Od četrtka do sobote bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije med 5 in 10 °C, v nedeljo pa bo, kot kaže še topleje. Najbolj mrzlo bo sobotno jutro, ko bo v alpskih dolinah okoli -10, drugod v notranjosti pa okoli -5 °C.«

V gorah bo temperatura zraka precej nižja 

V gorah bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi snežnimi plohami, pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli -4 °C, na 2500 m pa okoli -7 °C, jutri pa bo delno jasno z občasno meglo na posameznih vrhovih, temperatura pa še nižja. Dobro se oblecite, saj bo temperatura zraka precej nižja kot v petek. 

Na slovenskem Primorju bo danes zmerno do pretežno oblačno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 13 °C, pihal bo šibak veter južnih smeri, morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost pa bo nad 10 km.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, veter pa bo ponekod jugozahodni, v Kvarnerju jugo. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Obeti do srede kažejo suho vreme, le v ponedeljek bo možna kakšna snežinka. Jutranje temperature bodo nekaj stopinj pod ničlo, čez dan pa od 2 do 5 °C, v torek in sredo pa že proti 10 °C. V sredo dopoldne bo še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Četrtek bo oblačen in deževno obarvan, meja sneženja pa bo nad 1000 m, nižje zgolj na severozahodu.

Vreme v naslednjih dneh bo tako prinašalo kombinacijo jasnega, meglenega in oblačnega vremena, zato se velja pripraviti na spremembe in oblačila prilagoditi temperaturi, ki bo občutno nižja kot v preteklih dneh.

V ponedeljek bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. Zmerna obremenitev zaradi vremena se pri občutljivih ljudeh najpogosteje kaže v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo ter potrtostjo. Pojavljajo se lahko tudi nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.

Več iz teme

vremeArsovremenska napovedzimamrazBranko Gregorčič
