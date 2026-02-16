Še en val zime v Sloveniji? Dežurni meteorolog Gregorčič opozarja na ostri mraz

Danes bo v Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 °C, ponoči pa se bo postopno razjasnilo, po nižinah pa lahko nastane megla. Jutri bo precej jasno, sprva pa bo po nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1 °C, ob morju okoli 4 °C, najvišje dnevne pa od 7 do 12 °C, na Goriškem okoli 15 °C. Vremensko občutljivi ljudje lahko danes občutite manjše težave, kot so slabše počutje, povečana razdražljivost, motnje spanja, hitrejša utrujenost, potrtost ali zmanjšana zbranost. V torek pa bo vpliv vremena na počutje že ugoden, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Brane Gregorčič. FOTO: Leon Vidic

Po napovedih dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča se nam najbolj mrzlo jutro obeta konec tedna, in sicer v soboto. »V torek in v sredo bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Zjutraj bo večinoma malo pod ničlo, čez dan pa bo temperatura od 6 do 12 °C. V četrtek kaže na vpliv sredozemskega ciklona, zato bo oblačno s padavinami. Na območju Julijskih Alp bo marsikje snežilo do dolin, sicer pa bo meja sneženja nad okoli 1200 m nad morjem. Nekoliko se bo spustila v noči na petek, a nižin predvidoma ne bo dosegla. V petek se bo počasi jasnilo, sobota in nedelja bosta razmeroma sončna dneva. Od četrtka do sobote bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije med 5 in 10 °C, v nedeljo pa bo, kot kaže še topleje. Najbolj mrzlo bo sobotno jutro, ko bo v alpskih dolinah okoli -10, drugod v notranjosti pa okoli -5 °C.«

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

V gorah bo temperatura zraka precej nižja

V gorah bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi snežnimi plohami, pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli -4 °C, na 2500 m pa okoli -7 °C, jutri pa bo delno jasno z občasno meglo na posameznih vrhovih, temperatura pa še nižja. Dobro se oblecite, saj bo temperatura zraka precej nižja kot v petek.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Na slovenskem Primorju bo danes zmerno do pretežno oblačno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 13 °C, pihal bo šibak veter južnih smeri, morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost pa bo nad 10 km.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, veter pa bo ponekod jugozahodni, v Kvarnerju jugo. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Obeti do srede kažejo suho vreme, le v ponedeljek bo možna kakšna snežinka. Jutranje temperature bodo nekaj stopinj pod ničlo, čez dan pa od 2 do 5 °C, v torek in sredo pa že proti 10 °C. V sredo dopoldne bo še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Četrtek bo oblačen in deževno obarvan, meja sneženja pa bo nad 1000 m, nižje zgolj na severozahodu.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Vreme v naslednjih dneh bo tako prinašalo kombinacijo jasnega, meglenega in oblačnega vremena, zato se velja pripraviti na spremembe in oblačila prilagoditi temperaturi, ki bo občutno nižja kot v preteklih dneh.