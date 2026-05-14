Dežurni prognostik Žagar: Močne padavine se bodo danes začele na zahodu države

Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje, Urban Žagar je v jutranjem pogovoru za Val 202 pojasnil, da bo vremensko dogajanje v Sloveniji tokrat precej mirnejše, kot smo ga doživeli v torek, ali kot ga pričakujejo v severni Italiji, kjer so napovedane nevihte in toča. »Tudi pri nas bomo na meji tega ciklona, ki se bo danes pomikal, s središčem nad severno Italijo. Toda mi bomo v toplem sektorju, zato bo nad nami še vedno dotekal topel zrak,« je pojasnil.

Dodaja, da bodo nevihte, ki se bodo razvijale nad severno Italijo, vplivale tudi na naše kraje, kar pomeni, da bo danes na zahodu države precej mokro. »Vmes bodo močni nalivi, predvsem na severovzhodu, kjer ni izključena tudi kakšna močnejša nevihta, ki bi prišla iz Italije,« je še opozoril.

Dežurni vremenoslovec na agenciji za okolje Urban Žagar. FOTO: Arso

Tudi v osrednjem delu države in vzhodni Sloveniji so možne plohe ali nevihte, vendar bodo te pogostejše zvečer in ponoči, v petek pa tudi čez dan. »Ciklon se bo počasi pomikal proti vzhodu, zato bodo v petek padavine postale pogostejše tudi v notranjosti Slovenije,« je pojasnil Žagar. Dodal je še, da bodo v petek do sredine dneva prevladovale plohe in posamezne nevihte, ki pa ne bodo neprekinjene, saj dež ne bo ves čas padal.

Že v soboto se bo začelo jasniti, najlepši dan pa bo nedelja, a kljub temu, tako Žagar, ne moremo popolnoma izključiti kakšnih krajevnih ploh, vendar pa bo večina dneva sončna in suha. »Za začetek prihodnjega tedna nakazujemo precej sončno in stabilno vreme,« je še dodal za Val 202.

Postopno topleje v prihodnjih dneh

Temperatura bo v prihodnjih dneh počasi naraščala. Dnevne temperature danes znašajo od 14 do 19 stopinj Celzija, na severozahodu pa bo nekoliko hladneje, okoli 12°C. V petek bodo temperature še nekoliko nižje, a od nedelje dalje se pričakuje postopno ogrevanje. Jutranje temperature bodo med 5 in 10 stopinjami, dnevne pa med 15 in 20 stopinjami. Od srede naprej se bodo temperature povzpele tudi čez 20 stopinj.