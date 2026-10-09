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Diamantna Duška in Jože: pričakovala družinsko kosilo, dobila pa slovesni obred

Skupaj sta zakonca iz Velenja preživela številne preizkušnje, tudi sinovo smrt.
V Mozirskem gaju sta preživela čudovit dan z najbližjimi. FOTO: Osebni arhiv

V Mozirskem gaju sta preživela čudovit dan z najbližjimi. FOTO: Osebni arhiv

Duška in Jože nista skrivala ganjenosti. FOTO: Osebni arhiv

Duška in Jože nista skrivala ganjenosti. FOTO: Osebni arhiv

Vsak dan ju razveseljujejo najmlajši v družini. FOTO: Osebni arhiv

Vsak dan ju razveseljujejo najmlajši v družini. FOTO: Osebni arhiv

V Mozirskem gaju sta preživela čudovit dan z najbližjimi. FOTO: Osebni arhiv
Duška in Jože nista skrivala ganjenosti. FOTO: Osebni arhiv
Vsak dan ju razveseljujejo najmlajši v družini. FOTO: Osebni arhiv
Slavko Mirtič
 9. 10. 2026 | 12:12
3:37
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Ko je Jože Mirtič nekoč s prijateljem stal ob oknu in zagledal tri dekleta, ni dolgo razmišljal. Pogled mu je obstal pri tisti na sredini. »Tista bo moja,« je samozavestno dejal. Bila je Duška. Tri mesece pozneje, leta 1966, sta se poročila na ljubljanskem magistratu. Danes, šest desetletij pozneje, še vedno hodita z roko v roki in se z veliko topline ozirata na skupno življenjsko pot.

Začetek ni bil lahek. Selila sta se in iskala možnosti, kje bi si ustvarila dom. Želja po lastnem stanovanju ju je pripeljala v Velenje, kjer sta se jima rodila hči Renata in sin Sandi. Jože je veliko delal, Duška pa je skrbela za otroka in ob vseh družinskih obveznostih tudi pletla za stranke. Pozneje se je zaposlila v tiskarni, Jože pa je še danes ponosen na njeno znanje, delavnost in vztrajnost ter ji predvsem hvaležen za vse, kar je v teh letih naredila za družino.

Še bolj povezana

Njuno življenje je bilo prepleteno z lepimi trenutki, pa tudi s hudimi preizkušnjami. Najhujša je bila izguba sina, a bolečina ju je, kot pravita, še bolj povezala. Kljub različnim značajem se nikoli nista zares sprla, še zaupata. Jože se opisuje kot večni optimist, Duška pa je pri pogledih na življenje nekoliko bolj zadržana. Danes jima največ veselja prinašajo vnuki in pravnukinji. Ob njih pozabita na leta in z veseljem spremljata njihovo odraščanje.

Podarila si mi srce in najlepše življenje, kar si ga moški lahko želi.

Ob njuni diamantni poroki jima je vnuk Sašo z družino pripravil posebno presenečenje. Namesto družinskega kosila in sprehoda so ju odpeljali v Mozirski gaj, kjer ju je pričakal slovesni obred ob šestdesetletnici. Presenečenje je bilo popolno: Jože in Duška nista skrivala ganjenosti, solze sreče pa so privrele tudi njunim najbližjim. Jože je svoji diamantni nevesti ob tej priložnosti namenil besede, ki so povedale več kot katero koli darilo: »Pred 60 leti sem ti podaril svojo roko, ti pa si mi podarila svoje srce in z njim najlepše življenje, kar si ga moški lahko želi. Skozi vse te skupne zakonske pomladi, poletja in zime si bila moj navdih, moja največja opora in moje varno zavetje.« Njuno življenje je primerjal z diamantom: »Najin zakon je danes kot diamant – trden, čist in dragocen, saj je prestal vse preizkušnje časa. Če bi moral še enkrat izbirati, bi brez omahovanja ponovno izbral tebe in isto pot. Ljubim te enako močno kot tisti prvi dan, ko si mi rekla 'da'.«

1966. sta se vzela na ljubljanskem magistratu.

Danes rada posedita na balkonu ali za kuhinjsko mizo, obujata spomine in se pogovarjata. Čas si znata vzeti tudi vsak zase. Jože uživa v glasbi, Duška rada spremlja nadaljevanke. Pri kuhanju si delo razdelita, v vsakdanjem življenju pa se trudita, da se ne bi po nepotrebnem zapletala v malenkosti. Mladim parom bi svetovala preprosto, a dragoceno: naj se imajo radi, naj se spoštujejo in si znajo prisluhniti. In kaj si želita ob 60. obletnici poroke? Predvsem zdravja. »Vse drugo že imava,« pravita.

Duška in Jože nista skrivala ganjenosti. FOTO: Osebni arhiv
Duška in Jože nista skrivala ganjenosti. FOTO: Osebni arhiv

Vsak dan ju razveseljujejo najmlajši v družini. FOTO: Osebni arhiv
Vsak dan ju razveseljujejo najmlajši v družini. FOTO: Osebni arhiv

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