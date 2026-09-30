Dijak ljubljanske lesarske šole navdušil z masažno mizo: »Ta izdelek je nastal z dušo«

Monica De La Calli, podjetnica, ki deluje pod nazivom Srčna Dama, pisateljica, pesnica, tudi glasbenica, ki jo je življenje doslej postavilo pred številne preizkušnje, popisane v dveh knjigah, je tudi ponosna mama 18-letnega sina Diega De La Callija Koniga, ki je končal tretji letnik za naziv mizarja na ljubljanski lesarski šoli. »Za zaključni izpit je izdelal personalizirano masažno mizo, ki jo je poimenoval po moji blagovni znamki Srčna Dama in vanjo vgraviral logotip Diego Les. To ni navaden leseni produkt, temveč izdelek, ki je nastal z dušo. V mojem salonu bo miza namenjena terapiji mojih strank,« pove ponosna mama Monica, ki želi sinu pomagati na poti v samostojnost.

Široka uporabnost

»Dejansko bo Diego s tem izdelkom šel na trg, hkrati pa bo nadaljeval šolanje, najprej za mizarskega tehnika, če bo volja, pa še za inženirja,« pravi De La Callijeva. Kot je še razkrila, je bil projekt zelo zahteven, zato mu mize ni uspelo končati do konca šolskega leta, saj je bilo strojev preprosto premalo za vse učence. »Pa tudi časovno je bilo pet dni premalo, zato ni prišel na vrsto prej kot v avgustu, ko je delo uspešno končal in mizo pripeljal domov. Vsaka mama želi pomagati sinu, da uresniči svoje ambicije, tudi jaz,« pove De La Callijeva, prva naročnica mize. Kot je še poudarila, ima miza široko uporabnost, saj se lahko na njej izvajajo masažne terapije, lahko pa tudi druge storitve, denimo elektromagnetna terapija, IR/NIR-terapije, strojna limfna drenaža, nega obraza in drugo.

Ta izdelek je nastal z dušo.

»Za izdelavo masažne mize sem se odločil, ker sem želel narediti nekaj, kar ni tako enostavno, kot je na primer nočna omarica, in ker sem želel narediti nekaj, česar ni še nihče izdelal za zaključni izdelek. Po pogovoru z mamo sem sprejel odločitev, da bo to unikatni izdelek. Personaliziran. Izdelek, ki bo uporaben tudi pri delu moje mame, po njeni idejni zasnovi. Za masažno mizo Srčna Dama sem z njeno podporo naredil tudi podjetniški logotip Diego Les, saj si želim biti unikaten, drugačen in si s tem odpreti več poti pri ustvarjanju ter zaposlitvi,« pove Diego.

Projekt mu je vzel veliko časa; najprej je bilo treba obdelati les in nato rezati večje kose in plošče. Uporabil je bukov les. Masažno mizo je izdeloval dva tedna, delal po pet ur na dan, najtežji del je bila izdelava nog, saj so bile narejene iz treh delov in jih je moral oblikovati posebej. Najpomembnejše pa je, da je miza zdaj že preizkušena, na njej se je masiralo že več ljudi, mizo so pohvalili.

Mama Monica De La Calli in njen sin Diego FOTO: osebni arhiv