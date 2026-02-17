Dijake na Hrvaškem presenetili s testiranjem na prepovedane substance, lahko kaj podobnega pričakujejo tudi pri nas?

Pred dnevi je hrvaško javnost, predvsem mladostnike, šokirala poteza ene od tamkajšnjih šol, kjer so se odločili, da preverijo, ali imajo njihovi učenci v organizmu droge ali alkohol. Testiranje ni bilo napovedano, dijaki so morali eden po eden v toaletne prostore, kjer so jih pričakali zdravstveni delavci in vzeli vzorce urina, ki so jih nato poslali na analizo, vpogled v rezultate pa so dobili tudi starši dijakov ene od zasebnih gimnazij. Rezultati so mnoge presenetili, ne pa tudi zaposlenih na omenjeni šoli, kjer veliko časa in truda namenijo vzgoji in osveščanju o učinkih prepovedanih drog na fizično in psihično zdravje. Vsi vzorci so bili namreč negativni, dijaki, tokrat so testirali tiste v drugih in tretjih letnikih, v prihodnje bodo prišla na vrsto še preostali, torej v preteklih nekaj dneh niso uživali ne alkohola niti kanabisa, amfetaminov ali kokaina, prisotnost omenjenih substanc bi test namreč pokazal.

To so otroci, stari 16, 17 let, seveda imajo vso pravico, da delajo napake in se iz njih učijo.

Dijaki so bili sicer z možnostjo, da jih lahko kadar koli tekom katerega koli letnika tovrstno testiranje doleti, seznanjeni ob vpisu, prav tako so bili seznanjeni, da pozitiven test na alkohol in prepovedane droge ne bo imel hujših posledic, le v primeru, da mladostniki prejemajo štipendijo, bi ostali brez nje. »To so otroci, stari 16, 17 let, seveda imajo vso pravico, da delajo napake in se iz njih učijo, a morajo se zavedati posledic. Kakšne bodo, je odločitev njihovih staršev, ne šole. To ni naša naloga niti pravica,« je dejal ustanovitelj zasebne šole in pobudnik testiranja Kristijan Šimičić.

Kaj pa pri nas?

Pri nas se šole po podatkih, s katerimi razpolaga Ministrstvo vzgojo in izobraževanje, za tovrstne teste še niso odločile, to velja tako za javne kot zasebne, bi bile pa sankcije, v primeru, da bi test pri dijaku ali osnovnošolcu pokazal v organizmu prisotnost alkohola ali katere od prepovedanih, drog bistveno hujše kot v omenjeni zasebni šoli pri naših južnih sosedih. »Ureditev glede prisotnosti dijakov pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog med šolskimi obveznostmi določata Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakon o gimnazijah. Šole na podlagi tega sprejemajo svoje interne akte o šolskem redu in vzgojnem ukrepanju, ki morajo biti usklajeni tudi s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah. Slednji določa, da je v času šolskih obveznosti prepovedano: kajenje, uživanje alkohola ali prepovedanih drog in prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Te kršitve so opredeljene kot najtežje kršitve šolskega reda, za katere se lahko izreče najstrožji vzgojni ukrep, in sicer izključitev iz šole. Izključitev praviloma traja do konca šolskega leta,« so pojasnili na ministrstvu.

Preverjanje je dopustno le izjemoma in pod strogimi pogoji.

Prav tako pri nas ne bi bilo mogoče izvesti nenapovedanega testiranja, kot so to storili v hrvaški zasebni gimnaziji, saj tega ne dovoljuje zakonodaja. Na ministrstvu pojasnjujejo: »Preverjanje je dopustno le izjemoma in pod strogimi pogoji, in sicer lahko alkotest izvede le strokovno usposobljena in pooblaščena oseba, postopek mora biti predviden v splošnih aktih šole, potrebno je soglasje dijaka (in staršev, če je mladoleten), ves čas postopka morajo biti spoštovane človekove pravice dijaka, odvzem telesnih tekočin je mogoč izključno s privolitvijo dijaka in staršev, stanje pa se lahko ugotavlja tudi z izjavami prič ali dijaka samega.«

