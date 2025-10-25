Dilema dneva: je Slovenija pogorela pri urejanju romske problematike?

»Očitno morajo pri našem sistemu človeka ubiti, da je ocena ogroženosti večja«, obupano ugotavlja župan Samo Pogorelc, ki so ga pretepli Romi. Prav to se je v soboto zgodilo: Po napadu Romov v Novem mestu je umrl očka Aleš. Ljudje odgovornim sporočajo: »Dovolj je! Ta norost se mora končati!«

Na jugovzhodu Slovenije se občani zaradi naraščajoče romske problematike in nasilja samoorganizirajo. Zdaj deluje že sedem ljudskih iniciativ. Julija so Romi ljubljanskega kmeta Čemažarja napadli na njegovi njivi, kjer je obiral plevel. Uporabili so solzivec, nato pa ga brutalno pretepli. Posledice so bile hude: počena ličnica, podplutbe, dolge ure zdravljenja na urgenci. »Do 2. ure zjutraj je bil na urgenci. Družina je zgrožena – leta nam kradejo krompir, zajce, kokoši, nič se ne zgodi,« opozarja. Istega meseca smo poročali, da je v Šentjerneju Rom s palico Andreju zlomil ličnico, počil nos in poškodoval zobe. Mihi, prav tako iz Šentjerneja, so Romi iz maščevanja zažgali avtomobil, smo poročali avgusta. Istega meseca smo iz Novega mesta poročali, da sta se samo v dveh tednih zgodila dva napada Romov na mladoletnike. V primeru, ko je šlo za lažje poškodbe, se starši iz strahu niso odločili za pregon. V romskem naselju Brezje skupina treh mladih moških s kamenjem napadla delavce Komunale Novo mesto med odvozom komunalnih odpadkov. Zaradi ogrožene varnosti so pobegnili. Zgodil se je tudi napad na uradnici Centra za socialno delo Kočevje.

