ZVITOREPEC IN JAZBEC

Diplomat spisal že stoto knjigo, Mikiju Mustru pa bi podelil Nobelovo nagrado

Milan Jazbec se z Zvitorepcem druži že skoraj sedem desetletij. Večino poklicne kariere je sicer preživel na tujem.
Simona Fajfar
 16. 12. 2025 | 10:00
5:07
Dr. Milan Jazbec, ki je večino svoje poklicne kariere preživel kot diplomat, je izdal stoto knjigo. Ta ima naslov Zvitorepec in Jazbec, izšla pa je v sodelovanju s Strip.art.nico Buch in Kulturnim centrom Maribor. Na več kot 230 straneh se je avtor razpisal o svojem najstarejšem prijatelju, Zvitorepcu. »Mi štirje se družimo že skoraj sedem desetletij,« pravi Milan Jazbec o trojici prijateljev, lisjaku Zvitorepcu, želvaku Trdonji in volku Lakotniku: »Ob Zvitorepčevih dogodivščinah sem se naučil brati, z njimi sem odrasel in v bistvu tudi živim.« Za vse pa je kriv stari ata Albin, ajzenponar, ki je bil naročen na časopise in na redno letno zbirko Prešernove družbe. V Tedenski tribuni, krajše TT, je v obdobju 1952–1973 na zadnji ali predzadnji strani, čisto spodaj, izhajal Zvitorepec. »Vodoravna pasica s stripom v nekaj sličicah, ki se je nadaljeval iz tedna v teden,« se kalejdoskopa dogodivščin in pustolovščin spominja sogovornik: »Bilo je noro, nepozabno, vrhunsko. Kar požiral sem ga. Vsak petek je bil nekaj magičnega.« Ko se je s svojimi knjigami približeval stoti številki – večina jih je s področja diplomacije, sega pa tudi na polje poezije in romanopisja –, je bilo jasno, da ne more mimo letošnjega leta oziroma stote obletnice rojstva največjega slovenskega risarja stripov, Mikija Mustra (1929–2018).

Slovenski rekorder je pisatelj Ivan Sivec, ki je – po podatkih iz oktobra letos – napisal 196 knjig.

Pravzaprav je še prej, kot svojo 99. knjigo, v sodelovanju s Strip.art.nico Buch izdal svojo resnično prvo knjigo, ki je bila o Zvitorepcu. Kot otrok je namreč strip prerisal, vmes pa vstavil še nekaj svojih dodatkov. »Oče je iz papirnice, kjer je bil zaposlen, prinesel celo balo papirja. Predelal sem jo v pokončni format in prerisal zgodbo Gusarji, ne sicer cele, in si naredil svojo prvo knjigo,« razloži Milan Jazbec. Ko sta s sestro pospravljala hišo po mamini smrti, je to dragocenost našel, čeprav je mislil, da je za vedno izgubljena. V svoji stoti knjigi, ki s številnimi slikicami iz stripa podkrepljuje to, kar avtor ugotavlja, obenem pa deluje igrivo in prijazno stripovsko, je predstavil svoj pogled na ta legendarni slovenski strip. Ne manjka osebnih zgodbic in pogledov, a obenem je – na zabaven način – analitičen do tega stripovskega fenomena, ki ga je mogoče razdeliti na tri obdobja.

Primerjava Mustra z Disneyjem

Prva so petdeseta, ko se avtor Muster še išče tako v risbi kot tudi v razmerjih med junaki in zgodbah. Drugo obdobje, šestdeseta, kažejo domišljenost in izpiljenost risbe, zgodb in vsega drugega. »V šestdesetih smo priča veliki seriji monumentalnih zgodb, v katerih izstopajo in jih določajo Divji zahod, srednji vek in prazgodovina,« pravi Milan Jazbec, ki je prepričan: »Tu je Muster že nesmrten, kot da bi bil oskarjevec. Tudi ne vem, zakaj ne bi mogel dobiti Nobelove nagrade za literaturo.« Potem pa se to obdobje zaključi v izstopajočem stilu z letom 1973, ko doseže vrhunec z dvema velikima pustolovskima zgodbama Med Turki in Zelena dolina.

Tudi ne vem, zakaj ne bi mogel Muster dobiti Nobelove nagrade za literaturo.

Jazbec seveda ne more mimo Mustrovega jezika in stila, ki je Zvitorepca »ubesedil v žlahtni maniri slovenskega knjižnega jezika«, kar je visok standard, kako se delajo pravi stripi. V tem jeziku ni zanikrnosti, kletvic in primitivizma oziroma je največja kletvica mejdun, ki pa kljub temu doseže svoje. Pomembni so tudi življenjski nauki, ki jih s svojimi besedami in dejanji izražajo Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik: »Muster ohranja vero v dobro, lepoto in ljubezen. V upanje in zaupanje,« doda Jazbec. Glavni junaki se med seboj razumejo, šalijo, zbadajo, spoštujejo, cenijo in si pomagajo, ne prenašajo krivic, se postavijo za dobro in ljubijo življenje. Ne tarnajo in ne obupujejo, če pa je kdo kdaj tak, ga druga dva hitro spravita v dobro voljo. Milan Jazbec si dovoli celo primerjavo Mikija Mustra z Waltom Disneyjem, v kateri krajšo odnese Američan: »V Zvitorepcu so v ospredju poštenost, dobrota, dobrosrčnost in plemenitost, prijateljstvo in medsebojna pomoč, odprti so do vseh. V ospredju sta v sozvočju etika in estetika. Pri Disneyju, ki se je posvetil dobičku, pa je tega zelo malo.« Ali drugače: »Zvitorepec je nedosegljiva serija, ki presega Olimp. Noro.« Slovenski rekorder med pisatelji je sicer Ivan Sivec, ki je – po podatkih iz oktobra letos – napisal 196 knjig. 

