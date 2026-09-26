Direktor GEN-i Sonce Gregor Hudohmet zahteval 450.000 evrov podkupnine?! Zdaj priprt v Romuniji

V Romuniji so protikorupcijski organi pridržali direktorja slovenske družbe GEN-i Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana, ker sta osumljena vpletenosti v korupcijski posel, poroča portal 24ur.

Primer je povezan z izvedbo enega najobsežnejših projektov za shranjevanje električne energije v baterijah v mestu Gheorgheni. Preiskovalci slovenskemu energetskemu strokovnjaku očitajo, da je pri nedavno sklenjeni pogodbi zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine ter pripadajoči DDV. Pri tem naj bi mu pomagal zaposleni v romunski partnerici projekta, ki je pri vodstvu podjetja pritiskal za izplačilo denarja, sam znesek pa naj bi poskušala zamaskirati kot običajno poslovno pogodbo.

Oba osumljenca so prijeli v petek zvečer. Preiskovalni sodnik na sodišču v Bukarešti je na predlog tožilstva za oba že odredil 30-dnevni pripor. Osumljena za medije za zdaj nista dajala izjav, v vpletenem romunskem podjetju pa so sporočili le, da bodo svoje videnje dogajanja pojasnili, ko bodo podrobneje seznanjeni s potekom preiskave, še piše omenjeni portal.