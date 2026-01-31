Direktor Rimskih term odkrito o erotični zabavi: »V svobodni državi ne sodimo gostov!«

Valerij Arakelov je po rodu Armenec, ki je kupil in postavil na noge propadajoče Rimske terme. Če so terme pred več kot desetimi leti, preden jih je prevzel, imele slab ugled in bile v nezavidljivem finančnem stanju, je danes drugače. V Sloveniji je le redkokdo, ki ne pozna njihove bogate ponudbe; slovijo po odličnih savnah, velnesu, gostoljubnosti, zdaj pa se pozicionirajo tudi kot prve, ki ne sprejemajo otrok, mlajših od 14 let. Diplomiranega novinarja, ekonomista in inženirja energetike, zlasti pa uspešnega poslovneža, ki je med drugim lastnik hotelov v ruskem črnomorskem letovišču Soči in čeških Karlovih Varih, smo vprašali za mnenje o pogromu, ki se je nedavno nad njegovimi termami zgodil na družbenih omrežjih. Takrat je v javnost prišla informacija o erotični zabavi, ki so jo popolnoma nekritično povzeli tudi nekateri domnevno resni slovenski mediji.

Rimske terme poznamo, ker ste jih vi v zadnjih letih oživeli, uredili. Prišli ste kot tujec, se v njih zaljubili, zaposlujete več kot sto ljudi, v zadnjih dneh pa so v središču medijske pozornosti zaradi poročanja o erotičnem dogodku. Kako ste to doživeli?

Še nikoli me ni poklicalo toliko ljudi. Vsak gospodarstvenik mi pravi, da bi naredil enako. Mi smo le oddali prostor. Ravno smo se na srečanju pogovarjali z menedžerji in se vsi čudijo, kaj je sploh problem. Tokrat smo v ospredju zaradi zanimanja le za to, ker je prostore najel organizator na temo erotike. Pri nas je to enkrat na leto nekaj dni, po Sloveniji je tega po hotelih in drugih prostorih polno vse leto, pa ni nobenega problema. Zahvaljujem se sicer vsem ljudem, ki so nas podprli. Vseeno pa se sprašujem, ali lahko v Sloveniji kar vsak reče, kar želi, ali te obtoži brez preverjenih dejstev ali enega dokaza. Saj smo v svobodni državi in vsak se sam opredli, kaj mu je všeč in kakšnih dogodkov se udeleži. Predvsem pa nikoli ljudi ne ločimo glede na spolnost, raso ali religijo. To piše še v ustavi.

Najbolj smešno pri tem je, da gre za vrhunsko organiziran dogodek, kjer pridejo umetniki, artisti iz vsega sveta in je predstava organizirana zelo profesionalno na najvišjem nivoju. Kaj takega v Sloveniji sploh nimamo. Mi smo lahko le ponosni, da so našo lokacijo izbrali za ta namen. Moti me le, da se ob tem širijo dezinformacije. Te pa nam lahko škodujejo. Menimo, da je prav, da kot odgovoren upravljavec turističnega objekta jasno, mirno in transparentno pojasnimo okoliščine ter preprečimo nadaljnje napačne interpretacije.

FOTO: Rimske Terme

V razpravah na družbenih omrežjih se pojavlja promocijski video dogodka. Kako to komentirate?

Pomembno je poudariti, da je promocijski video v lasti tujega organizatorja dogodka, ki organizira tovrstne dogodke tudi v tujini in da oseba, ki ga je izpostavila ter širila po družbenih omrežjih, za to ni imela dovoljenja. Vsebina je bila iztrgana iz konteksta in uporabljena na način, ki je spodbujal negativne odzive ter napačne predstave. Ob tem želimo predvsem opozoriti na odgovornost, ki jo imajo posamezniki pri javnem objavljanju in deljenju vsebin. Prepogosto se informacije ne preverjajo, temveč se delijo impulzivno, brez razmisleka o posledicah, ki jih ima takšno ravnanje lahko za ljudi in podjetja.

Skrbi nas, da si posamezniki dovolijo javno deliti vsebine brez soglasja imetnika pravic ter ob tem spodbujati negativne komentarje, predsodke in napačne zaključke. Posebej problematično je pozivanje k javnemu izražanju negativnih izkušenj, saj to ustvarja izkrivljeno sliko resničnega stanja. Pri tem se pogosto premalo zavedamo, da širjenje nepreverjenih informacij ni sporno le z vidika etike, temveč ima lahko tudi konkretne posledice. Družbena omrežja dajejo glas vsakomur, kar je pozitivno, a hkrati zahteva večjo previdnost in odgovornost pri tem, kako ta glas uporabljamo. Takšno ravnanje lahko presega mejo svobode izražanja in ustvarja resno škodo ugledu podjetja. Rimske terme poslujemo transparentno in odgovorno, zato obžalujemo, da se družbena omrežja vse pogosteje uporabljajo kot prostor za širjenje neresnic in osebnih interpretacij, namesto za konstruktiven in argumentiran dialog.

Kako v Rimskih termah gledate na tovrstne dogodke in goste?

Slovenija je svobodna in odprta država, kar spoštujemo tudi v Rimskih termah. Sprejemamo vse goste brez diskriminacije, nikogar ne sodimo in nikogar ne izključujemo. Naše izhodišče je jasno: vse, kar je zakonito, je pri nas dobrodošlo. Ne posegamo v zasebnost gostov in ne omejujemo njihove osebne svobode, dokler se spoštujejo zakonodaja, hišni red in dostojanstvo vseh. Zgleda pa, da smo postale edine terme, ki dovoljujemo, da se pri nas ljudje lahko ljubijo. Delujemo kot urejen turistični subjekt s poudarkom na zdraviliškem, wellness in hotelskem turizmu. Naš osnovni produkt ostaja nespremenjen: kakovostna storitev, mirno okolje, spoštovanje tradicije in visoki profesionalni standardi.

Bil sem na srečanju 400 menedžerjev in so vsi govorili o tem. Da ima vsak toliko pameti, da ve, da sem kot dober gospodar oddal objekt in da se čudijo, kje je tu novica. Zaposleni so presenečeni, da nekdo kar nekaj piše ali govori brez dokazov. Zato se tudi zahvaljujem za podporo. Številni gostje, partnerji in širša javnost so prepoznali, da gre za pretiravanja in napačne interpretacije. Za to podporo smo iskreno hvaležni, saj potrjuje, da naš produkt temelji na zaupanju, kakovosti in dolgoročnih odnosih. Sicer pa se pri nas organizira več seminarjev, dogodkov, izobraževanj in nas ljudje poznajo, da imamo v ospredju profesionalnost in kakovost.

Valerij Arakelov Foto: Dejan Javornik

Kako gledate na dejstvo, da so se v središču pozornosti znašle ravno Rimske terme?

Podobni dogodki potekajo povsod po svetu in niso nobena posebnost. Prav tako niso novost v Sloveniji, kjer obstaja več hotelov, wellness centrov in drugih objektov, ki gostijo ali omogočajo tovrstne dogodke. Zato se nam zdi nenavadno, da so se v tem primeru tako izrazito izpostavile prav nas. Težko se je izogniti vprašanju, ali gre zgolj za razpravo o enem dogodku ali pa tudi za ustvarjanje vtisa, ki lahko povzroča škodo ugledu in posledično poslovanju. Takšni dogodki sami po sebi niso nič novega niti sporni, če potekajo zakonito. Zanimiva se nam zdi tudi primerjava z javnimi dogodki, kot so na primer sejmi erotike, ki potekajo odprto in se jih lahko udeleži vsakdo, ki kupi vstopnico. Tam so določene vsebine odkrito predstavljene, pa v javnosti praviloma ne sprožajo primerljivega odziva ali medijske pozornosti. To odpira vprašanje dvojnih meril in selektivne občutljivosti javnosti.

Kako osebno doživljate odzive in pritiske, ki so sledili medijskim objavam?

Kot podjetnik si nikoli nisem mislil, da se bom v svobodni državi moral braniti ali pojasnjevati, zakaj ne preverjamo gostov po njihovih osebnih prepričanjih, religiji ali življenjskem slogu. Zasebnost posameznika bi morala biti temeljna vrednota, ne razlog za javno izpostavljanje. Naša naloga ni presojanje ljudi, temveč zagotavljanje zakonite, varne in kakovostne storitve za vse. To je zame kot podjetnika iskreno zaskrbljujoče. Naše sporočilo javnosti je preprosto: Rimske terme ostajajo prostor odprtosti, spoštovanja in profesionalnosti. Zavračamo dezinformacije in obžalujemo, da so postale orodje za ustvarjanje škode. Hkrati se iskreno zahvaljujemo vsem, ki verjamejo v našo zgodbo, naš produkt in naše vrednote. Verjamemo, da bo razumna in na dejstvih temelječa javna razprava dolgoročno koristila tako turizmu kot družbi kot celoti.