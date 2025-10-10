  • Delo d.o.o.
POKOJNINE

Direktor ZPIZ-a miri glede pokojninske reforme, to so besede, ki odmevajo (VIDEO)

Medtem poteka zbiranje podpisov za referendum, večina sindikalnih central reformo podpira.
Direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež, v pogovoru za oddajo Dobro jutro. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež, v pogovoru za oddajo Dobro jutro. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
M. U.
 10. 10. 2025 | 16:57
 10. 10. 2025 | 17:02
1:50
Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, že zbira 40.000 podpisov za razpis referenduma o njej. Menijo, da je usmerjena proti delavcem.

DZ sprejel pokojninsko reformo, opozicija: To je dieta za upokojence

Šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, ki so reformo podprle  pa opozarja, da je bil o reformi dosežen širok družbeni konsenz, reforma, ki bi jo pripravljali v naslednjih letih, pa zaradi dogajanja v Evropi in svetu ne bi prinesla toliko pozitivnih sprememb, prav za najbolj ranljive.

Ob tem je direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Marijan Papež, v pogovoru za oddajo Dobro jutro na TV Slovenija govoril o ključnih novostih, ki jih prinaša prihajajoča pokojninska reforma. 

Na vprašanje, ali je bolj smiselno, da se posamezniki upokojijo še letos ali počakajo na prihodnje leto. Papež je bil jasen: »Če bo zakon uveljavljen in verjamem, da bo upokojitev po novem zakonu ugodnejša kot po trenutno veljavnem. Pri reformi smo upoštevali pravičnost in dolgoletne prispevke zaposlenih.« 

Pomirja vse, ki razmišljajo o upokojitvi

Po besedah Papeža bo sprememba pogojev upokojevanja začela veljati šele leta 2028, kar pomeni, da v naslednjih treh letih ni pričakovati večjih sprememb pri starosti ali referenčnem obdobju za izračun pokojnine. »Dvig upokojitvene starosti pride šele čez tri leta. To pomeni, da tisti, ki razmišljajo o upokojitvi v bližnji prihodnosti, nimajo razloga za hitenje,« je pojasnil. Papež je še omenil, da ni pričakovati navala upokojitev, kot smo mu bili priča ob preteklih reformah.

pokojninska reformaupokojevanjeMarijan PapežZpizsindikati
