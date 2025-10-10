Direktor ZPIZ-a miri glede pokojninske reforme, to so besede, ki odmevajo (VIDEO)

Galerija
Delavska koalicija, ki nasprotuje pokojninski reformi, že zbira 40.000 podpisov za razpis referenduma o njej. Menijo, da je usmerjena proti delavcem.
Šest od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, ki so reformo podprle pa opozarja, da je bil o reformi dosežen širok družbeni konsenz, reforma, ki bi jo pripravljali v naslednjih letih, pa zaradi dogajanja v Evropi in svetu ne bi prinesla toliko pozitivnih sprememb, prav za najbolj ranljive.
Ob tem je direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Marijan Papež, v pogovoru za oddajo Dobro jutro na TV Slovenija govoril o ključnih novostih, ki jih prinaša prihajajoča pokojninska reforma.
Na vprašanje, ali je bolj smiselno, da se posamezniki upokojijo še letos ali počakajo na prihodnje leto. Papež je bil jasen: »Če bo zakon uveljavljen in verjamem, da bo upokojitev po novem zakonu ugodnejša kot po trenutno veljavnem. Pri reformi smo upoštevali pravičnost in dolgoletne prispevke zaposlenih.«
Po besedah Papeža bo sprememba pogojev upokojevanja začela veljati šele leta 2028, kar pomeni, da v naslednjih treh letih ni pričakovati večjih sprememb pri starosti ali referenčnem obdobju za izračun pokojnine. »Dvig upokojitvene starosti pride šele čez tri leta. To pomeni, da tisti, ki razmišljajo o upokojitvi v bližnji prihodnosti, nimajo razloga za hitenje,« je pojasnil. Papež je še omenil, da ni pričakovati navala upokojitev, kot smo mu bili priča ob preteklih reformah.