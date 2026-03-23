Direktorica Mediane: Zato so mnogi tik pred volitvami spremenili odločitev

Direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt ocenjuje, da je izid nedeljskih parlamentarnih volitev v Sloveniji posledica taktičnega glasovanja v prid vodilnih, kar je med drugim vodilo k nižji podpori Levici in Vesni od pričakovane. Demokratom pa so že javnomnenjske raziskave nakazovale manj, kot so pričakovali sami. Tesno bitko med Gibanjem Svoboda in SDS so nakazovale že Medianine javnomnenjske raziskave tik pred volitvami. »Naša zadnja javnomnenjska raziskava sredi prejšnjega tedna je kazala trend približevanja Gibanja Svoboda prej vodilni SDS, prav tako je uspešno izmerila, katere politične stranke lahko prestopijo parlamentarni prag,« je Božič Marolt danes povedala za STA.

Takšen rezultat so dale tudi vzporedne volitve, čeprav so imeli njihovi izvajalci na terenu težave, ker so ljudje zavračali sodelovanje. »Raziskave vzporednih volitev uspešno izvajamo od leta 1997 in nikoli se nam še ni zgodilo, da bi ena stran tako zavračala sodelovanje. To je povzročilo, da je bila razlika med vodilnima na vzporednih volitvah nekoliko večja kot dejanska. A zmagovalec se je potrdil,« je pojasnila sogovornica.

Zavračanje sodelovanja

Kot je dejala, zavračanje sodelovanja na vzporednih volitvah ni značilno samo za Slovenijo, ampak se dogaja tudi drugje. »Gre za t.i. Bradleyev učinek, ko ljudje ne želijo priznati svoje izbire, če gre za družbeno kritizirane stranke. Če se ljudje počutijo kot nasprotniki sistema diskriminirani, potem se raje izognejo sodelovanju v raziskavah,« je povedala. Meni, da so na takšno vedenje volivcev vplivale predvsem afere s prisluhi in agencijo Black Cube v dneh pred volitvami. »Ljudje imajo že vsega dosti in raziskovalci smo kolateralna škoda tega,« je dejala Božič Marolt.

Prav zaradi teh afer so volivci na nedeljskih volitvah po njenih ocenah večinoma razmišljali taktično in se odločali predvsem med vodilnima Robertom Golobom (Svoboda) in Janezom Janšo (SDS) oziroma med »proti Janši« in »proti Golobu«. »Obstajala je možnost, da se lahko zgodi tudi scenarij podpore najšibkejšim s prepoznavnimi in karizmatičnimi osebnostmi, kot bi lahko bila Anže Logar ali Vladimir Prebilič, a se je dejansko glasovanje skoncentriralo na desni ali levi pol,« meni. Da so Logarjevi Demokrati dobili manj podpore, kot so pričakovali, za Božič Marolt ni presenečenje. »V resnici Logarjevim pri nas nikoli ni kazalo toliko podpore, kot je je on napovedoval. Njegovi potencialni volivci so bili, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, skoncentrirani okoli vodilnih gospodarstvenikov, ki pa jih je v populaciji relativno malo. V populaciji je večina upokojencev, ki jih Logar ni uspel pridobiti na svojo stran,« ocenjuje.

Glasovi, ki jih je Logar ob vstopu v politiko prevzel SDS, so se po mnenju Božič Marolt zdaj vrnili SDS ali pa so šli k skupni listi NSi, SLS in Fokus. »Ni mu uspelo doseči dovolj razočaranih nad Golobom in neopredeljenih, na katere pa je ciljal tudi Prebilič. Oba sta računala na podoben bazen, Prebilič tudi na podpornike SD,« je dejala. Na drugi strani je bil delež glasov Levice zaradi taktičnega glasovanja preusmerjen k Svobodi. »Takšno glasovanje je bilo pozitivno predvsem za Goloba in Janšo. Levica pa je glede na predhodne meritve dobila manj, kot se je pričakovalo,« je še povedala direktorica Inštituta Mediana.