VARNOSTNI INCIDENT

Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Odstop Vide Znoj naj bi po neuradnih informacijah zahteval premier Robert Golob.
Vida Znoj FOTO: UVHVVR
Vida Znoj FOTO: UVHVVR
STA, A. G.
 7. 11. 2025 | 18:23
 7. 11. 2025 | 18:23
2:08
Direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj je odstopila s položaja, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Kot razlog je po poročanju spletnega portala N1 navedla objektivno odgovornost ob nedavnem razkritju nepooblaščenega dostopa v bazo osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Znoj ministrici za kmetijstvo Mateji Čalušić ponudila odstop, ta pa ga je sprejela. Podrobnosti niso navedli.

Dodali so, da se je ministrstvo po nepooblaščenem vstopu v informacijski sistem uprave za varno hrano lotilo ugotavljanja razsežnosti varnostnega incidenta, pri čemer želi preprečiti možnost nadaljnjih zlorab. Vladni urad za informacijsko varnost izvaja forenzično preiskavo, na upravi pa poteka tudi kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja.

Po neuradnih informacijah N1 naj bi odstop Vide Znoj zahteval premier Robert Golob.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka

Uprava za varno hrano je v četrtek objavila, da je prejšnji teden prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

V uradu informacijskega pooblaščenca so danes pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo. Po njihovih navedbah sicer ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka. Ker gre za osebne podatke izredno velikega števila posameznikov, zadevo obravnavajo z visoko prioriteto.

19:21
Novice  |  Slovenija
O ODSTOPU NE RAZMIŠLJA

Ministrica Čalušić zavrnila poziv poslanke NSi Čadonič Špelič

V uradu informacijskega pooblaščenca so pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo.
7. 11. 2025 | 19:21
19:04
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič opozarja, da bo zakon v tej obliki med Romi »izkopal socialno brezno«.
7. 11. 2025 | 19:04
18:41
Novice  |  Slovenija
PRODAJA

Bi imeli slovenski policijski avto?

Možno se je dogovoriti za ogled.
7. 11. 2025 | 18:41
18:25
Lifestyle  |  Stil
SLADKO SPANJE

Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Idealna posteljnina je iz materialov, ki že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka; le tako naš spanec ne bo moten
7. 11. 2025 | 18:25
18:23
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INCIDENT

Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Odstop Vide Znoj naj bi po neuradnih informacijah zahteval premier Robert Golob.
7. 11. 2025 | 18:23
18:16
Bulvar  |  Tuji trači
PREDATOR V HARRODSU

Poslana na vsiljiv ginekološki pregled, to trdi domnevna žrtev Mohameda Al Fayeda

Tarča preiskovalcev zdaj pariški luksuzni hotel.
7. 11. 2025 | 18:16

