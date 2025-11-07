Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj je odstopila s položaja, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Kot razlog je po poročanju spletnega portala N1 navedla objektivno odgovornost ob nedavnem razkritju nepooblaščenega dostopa v bazo osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Znoj ministrici za kmetijstvo Mateji Čalušić ponudila odstop, ta pa ga je sprejela. Podrobnosti niso navedli.

Dodali so, da se je ministrstvo po nepooblaščenem vstopu v informacijski sistem uprave za varno hrano lotilo ugotavljanja razsežnosti varnostnega incidenta, pri čemer želi preprečiti možnost nadaljnjih zlorab. Vladni urad za informacijsko varnost izvaja forenzično preiskavo, na upravi pa poteka tudi kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja.

Po neuradnih informacijah N1 naj bi odstop Vide Znoj zahteval premier Robert Golob.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka

Uprava za varno hrano je v četrtek objavila, da je prejšnji teden prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

V uradu informacijskega pooblaščenca so danes pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo. Po njihovih navedbah sicer ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka. Ker gre za osebne podatke izredno velikega števila posameznikov, zadevo obravnavajo z visoko prioriteto.